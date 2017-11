Harán un censo trans femenino en Jujuy

Con la firma de un convenio, se realizará en todo el territorio provincial el "Primer Censo de Personas Trans Femeninas", que tiene como objetivo conocer la situación cuantitativa y cualitativa de dicho colectivo, de manera que se puedan desarrollar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de sus derechos.

"Esto realmente es un gran logro para todas nosotras, no sólo porque apunta a recabar datos sino también a captar compañeras en situación de vulnerabilidad y poder ayudarlas", ponderó Lourdes Ibarra, presidente de la Fundación "Damas de Hierro", luego de la firma del acuerdo que se rubricó con la directora provincial de Estadísticas y Censos, Ana Noemí Juárez Orieta.

Comentó que la iniciativa surgió a partir de un proyecto presentado al Fondo de Mujeres del Sur, para participar del programa "Nuestro Derecho, Nuestro Orgullo", en el cual "Damas de Hierro" logró consagrarse como ganadoras y obtener el financiamiento necesario para llevar adelante el trabajo estadístico en la provincia.

Explicó que el censo tiene como fin recopilar información específica respecto a las condiciones de vida de las personas trans femeninas que habitan en Jujuy, su acceso a la salud, educación, trabajo, entre otros aspectos.

El registro, en esta oportunidad, está dirigido solo a la población trans femenina porque, por un lado, está financiado por el Fondo Mujeres del Sur, que financia específicamente acciones que tengan que ver con mujeres. Aunque el motivo principal responde a que este colectivo, a diferencia de la población trans masculina, "sufre mayor discriminación".

"Somos expulsadas de la familia a corta edad y sometidas a la prostitución. De por si el circuito en el que nos movemos, tiende a que tengamos una red medianamente establecida donde todas nos conocemos ya sea acá o en los puntos donde tenemos que migrar, lo que hace mucho más fácil el censo. Los trans masculinos, tienden a no establecer vínculos con otros varones trans, distinto de lo que pasa con nosotras que no nos queda otra que agruparnos porque si no, estamos solas en la vida", remarcó Ibarra.

Dejó en claro que si bien existe un grupo importante de trans masculinos en la sociedad, los prejuicios están principalmente dirigidos a las mujeres. "A nosotras nos ven a una cuadra y dicen ya viene el travesti y cuando llego, llega Lourdes pero antes llega lo que ven de nosotras y eso no pasa en general con los varones trans, gays o lesbianas", expresó la presidente, haciendo énfasis en que la permanente persecución y discriminación "nos empuja a vivir como animales, en situación de vulnerabilidad, de expulsión, de exclusión, de no acceso a los derechos que en realidad, son para todo el mundo".

EQUIPO TÉCNICO. LOS ACTORES PRINCIPALES SERÁN LAS MISMAS PERSONAS TRANS QUE REALIZARÁN LA ENCUESTA PUERTA A PUERTA.

Detalles operativos del censo

Todos los datos serán confidenciales y se centrarán en violencia institucional, educación, vivienda, salud y trabajo.

Lourdes Ibarra destacó que hasta el momento, sólo existen a nivel nacional encuestas realizadas por diferentes fundaciones u organizaciones dedicadas a la lucha por la erradicación de todo tipo de discriminación por cuestiones de identidad de género u orientación sexual. Sin embargo, dichas estadísticas no cuentan con un respaldo técnico oficial.

Por lo tanto, resaltó, el Censo Provincial de Personas Trans Femeninas será el primero en concretarse en Latinoamérica, a través de un órgano rector como lo es la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (Dipec). “Este rigor técnico que lo da la Dipec y que por lo tanto, va a estar atravesado por todos los reglamentos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), va a permitir certificar que nuestro censo arroje datos fehacientes, verdaderos y totalmente oficiales”, explicó Ibarra.

Detalló que el proyecto se dividirá en tres etapas: de capacitación del equipo de censadoras y logísticas, el trabajo el territorio (entrevistas y censado a mujeres trans), y la lectura y publicación de resultados. “La semana que viene va a haber una capacitación de cuatro y calculamos que la primera semana de diciembre ya vamos a estar en territorio encuestando a las compañeras”, sostuvo la presidente, a la vez que estimó que en marzo de 2018 se podrán conocer los resultados del censo que contará además con un diagnóstico de la Universidad Católica de Santiago del Estero y del Programa Provincial de Lucha contra el Sida.

Para recabar los datos, se conformarán equipos focales compuestos por integrantes de la fundación “Damas de Hierro”, Andhes y Unidad Diversa. Estos equipos estarán acompañados por personal de la Defensoría del Pueblo de la provincia, la Secretaría de Paridad de Género de la comuna capitalina y la Dirección de Diversidad de Palpalá, lo que permitirá gestionar ayudas de políticas sociales. “Esto no va quedar solo con que la compañera sea entrevistada, sino que la idea es entrevistarlas y poder generar un vínculo cercano al estado. Es decir poder acercar las políticas de acción social a compañeras que está en situación de vulnerabilidad, con el único fin de mejorar su calidad de vida”, enfatizó Ibarra.

La metodología a aplicar será la denominada “bola de nieve” que funciona de manera escalonada de tres en tres, por lo que los actores principales serán las mismas personas trans que realizarán la encuesta puerta a puerta en los lugares donde viven quienes se auto-reconocen trans femenino. Además cada una de las informantes que han sido censadas y relevadas, va a mencionar tres más posibles integrantes, “de manera que podamos hacer una cobertura total”.

Para llegar a todas las localidades del interior, informó la presidente, se definieron seis puntos focales donde se desarrollará la matriz del censado: Perico, Palpalá, Monterrico, San Pedro y San Salvador de Jujuy, en estas últimas la Dipec y la Dirección de Paridad de Género de la comuna, funcionarán como puntos fijos de censado. Asimismo, habrá un punto móvil que recorrerá las diferentes comunidades de la Quebrada y Puna jujeña.

Legislación

La diputada provincial Débora Juárez Orieta anunció que en la próxima sesión ordinaria de la Legislatura jujeña presentará un proyecto de ley para declarar al “Primer Censo de Personas Trans Femeninas”, de interés general.

Vamos a hacer una fuerte apuesta a esta temática en especial porque desgraciadamente muchas personas desconocen la problemática que vive este colectivo“, expresó la legisladora luego de participar de la firma del convenio.

Aseguró que desde el bloque al que representa, iniciarán un fuerte trabajo para analizar y proponer las mejores soluciones a las problemáticas que afectan a la comunidad trans, principalmente “para devolverles los derechos que por el simple hecho de ser humanos, deberían tener adquiridos”. “No podemos seguir mirando para el costado respecto a temas que existen en nuestra sociedad, sobre todo a esta altura del milenio en el que vivimos”, enfatizó Juárez Orieta quien comentó que junto a su equipo de asesores, trabajarán en la elaboración de un proyecto que establezca un cupo trans en la administración pública.