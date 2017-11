Polémico proyecto pasó a archivo

PERICO (Corresponsal). La feria mayorista periqueña constituye el mayor mercado de concentración frutihortícola de la provincia y es en estos días el escenario de una interna entre radicales y peronistas. Es en este marco que sesionó el Concejo Deliberante con un nutrido público que se manifestó en la puerta del edificio reclamando que el Gobierno devuelva la feria al municipio de Perico.

Recientemente el presidente de la cooperativa de la feria mayorista, Ernesto Ramírez, firmó un convenio con el ministro de Desarrollo Económico y Producción de la provincia, Juan Carlos Abud Robles, que establece que la feria quedaría bajo control directo de la finca El Pongo. De esta manera la feria mayorista quedaría bajo el control del Gobierno provincial.

El acuerdo se da en medio de una serie de realineamientos políticos en la ciudad de Perico, en la que los diferentes referentes del PJ local se unieron para definir el futuro político de la ciudad, entendiéndose que el intendente Rolando Ficoseco se va como diputado provincial y dejaría un lugar muy codiciado por los radicales.

Tras el fuerte repudio por parte de la población al traspaso de la feria, el radicalismo ha intentado justificarse aduciendo que parte de la recaudación millonaria que se hace en el predio mayorista, sería destinada a mejoras en el hospital Zabala.

En la sesión del Concejo Deliberante se contó con la presencia de Ficoseco y los concejales electos Carlos Caliva y Edgardo Sosa.

La concejal radical María José Pintos fue la única que votó a favor del proyecto de pedido de informe sobre "el destino de lo recaudado en el predio de la feria mayorista", por lo que dijo "aprovecho la oportunidad de la presencia del intendente para que pueda aclarar y comentar a todos los presentes en qué ha invertido la recaudación durante los 18 años de la feria mayorista".

También dijo Pintos que "está el gran compromiso del gobernador para que la cooperativa siga funcionando".

Cruce de opiniones

El concejal Miguel Chein respondió que “nunca se desconoce a la cooperativa mayorista, la concejal Pintos no puede prejuzgar que puede pensar el intendente, de renovar convenio y reformular obras, de convenir obras mixtas de diseñar el nuevo crecimiento de la feria. Ella no puede dar un mensaje cruzado a la sociedad de que la cooperativa desaparece, es una institución que se la tiene que respetar como a las 70 cooperativas que existen en Perico tanto de viviendas o tabacaleras. Yo creo que este Gobierno y este poder legislativo siempre han sido respetuosos de las instituciones intermedias, entonces que no se dé un mensaje equivocado”.