"Se ignora que el Éxodo Jujeño fue un hecho de guerra extraordinario"

En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el historiador afirmó la necesidad de impulsar la historia local y revalorizarla como historia nacional. Disertó en nuestra capital sobre "Liderazgo en la historia".

-En su visita a Jujuy abordó el liderazgo a través de la historia, destacó entre ellos la figura de Belgrano ¿Qué ejemplos dejó Belgrano que deberíamos revalorizar?

-Abordamos el liderazgo en un recorrido por los distintos personajes de la historia, hablamos de casos en Argentina como Belgrano, San Martín, Rosas, Yrigoyen y Perón que son líderes emblemáticos. Creo que el liderazgo de Belgrano se puede rescatar en su totalidad. Es una de la figuras más íntegras de la historia, hubo poca gente tan íntegra y tan generosa como él. Belgrano fue ante todo un gran pensador, un economista, un pionero de los derechos de la mujer, el primero que habló de género en la Historia argentina. Mucho antes de la Revolución de Mayo, cuando él estaba a cargo del consulado hablaba de la necesidad de la igualdad entre el hombre y la mujer, buscaba que la mujer acceda a todos los niveles de la enseñanza. También hablaba de la promoción de la industria local como principal actividad económica. Decía que no nos teníamos que convertir en un país exportador de materias primas sino que había que elaborarlas localmente. Fue un hombre extraordinario, un gran abogado, protagonista de la Revolución de Mayo. Es el hombre que intimó al virrey a renunciar, el último que le dice que sí no renuncia lo va tirar por la ventana de la actual Casa de Gobierno. Y con Jujuy tuvo un vínculo muy estrecho. Jujuy es una provincia que él quiso muchísimo. Aquí se jura la Bandera, pero además se gesta el Éxodo que es un hecho heroico, no siempre visto como acción de guerra, porque en esta forma tan particular de contar la historia y en un criterio de querer rebajar a Belgrano al simple creador de la Bandera se ignora que fue un hecho de guerra extraordinario, que fue una retirada militar, movilizando a la población para alejarla del enemigo que era muy difícil de enfrentar por las escasas condiciones militares que teníamos en ese momento. Había un ejército desguarnecido prácticamente, que venía de una derrota muy grave como la de la batalla de Huaqui , y estaba reorganizándose. La retirada fue tremendamente exitosa, provocó en los españoles que llegaban con la idea de alimentarse y continuar el combate murieran. Luego las acciones de Tucumán y Salta fueron producto del Éxodo jujeño. Fue una retirada que para volver y pasar de ser defensiva a ofensiva.

-Hace mucho que las provincias luchan para que su historia sea reconocida, ¿cree que hay mayor interés por la historias de los pueblos en este momento?

-Sí, este panorama está dado en la gente y no tanto en la promoción del Ministerio de Educación que poco hacen por la difusión de la historia, pero sí la gente tiene mucho interés por conocer la historia, el pasado de sus pueblos y cada vez es más fuerte. Yo siempre que voy a las provincias trato de insuflar ánimo a los historiadores locales, me parece que es muy importante la manera en la que la historia de cada provincia se difunde, esa historia que yo no llamo regional, porque para mí es Historia Argentina. Creo que el puerto ha inventado la categoría de historia regional o local e historia nacional y parece que la nacional se desarrolla en torno a Buenos Aires, cuando la historia jujeña es completamente nacional. Creo que es importante que la gente de cada provincia impulse la historia propia entendiéndola como nacional y no regional que el es límite que le impone el puerto.

-En su último trabajo vincula la historia a la filosofía, ¿de qué trata esta propuesta?

-Estuvimos acá en Jujuy hace unos meses junto con Darío Sztajnszrajber, nos presentamos ante todo el público en el teatro, lo hicimos en todo el país con una enorme alegría porque el 80% del público es joven que viene por su propia voluntad, elige venir y después nos espera para pedirnos recomendación sobre qué libro leer sobre un tema. Los temas que tratamos son temas realmente complicados: amor, religión, muerte y poder a través de la historia y la filosofía.

-¿Cuál es el diálogo entre la historia y la filosofía que propone?

-Son dos disciplinas que nacen en Grecia y están vinculadas entre sí, tenemos la suerte que a Darío le guste la Historia y a mí la Filosofía, entonces hay un intercambio de conocimientos que tratamos de que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Una cosa interesante es que la gente sin saberlo hace Historia y Filosofía. Normalmente cuando piensa una estrategia a futuro o cuando piensa que va hacer con su vida hacía Filosofía y cuando recorre un álbum de fotos hace Historia. Hablamos de la cotidianidad de la Historia y de la cotidianidad de la Filosofía. Un abuelito contándoles su vida a sus nietos, hace historia oral. Creo que es bueno que la gente se apropie de su hacer historia y hacer filosofía sobre todo teniendo en cuenta que la tendencia mundial es bajar los contenidos y hace hincapié en enseñarle a la gente a hacer historia. Así como en química en un laboratorio se les enseña a hacer experimentos, lo mismo tiene que pasar con la historia, hay que enseñarle a los chicos a hacer historia y cómo se trabaja sobre un tema histórico para que cuando egresen si les interesa saben cómo hacerlo.

-¿Cree que hay que replantearse la forma de enseñar historia?

-La verdad que enseñar contenidos en un mundo digital en el que el chico aprieta un botón y en una milésima de segundo tiene la fecha de la batalla de Salta o cuando nació Belgrano, no tiene sentido. Si tiene sentido enseñar el contexto, que se sepa organizar la historia por períodos, es preferible enseñarle cómo tratar cualquier tema que se le ocurra, esa es la tendencia en el mundo.

Tiene que quedar claro que no se está criticando al docente, tiene que quedar claro que se critica el sistema que no se moderniza. El docente hace lo mejor que puede, gracias al docente la escuela se moderniza y gracias a la demanda del alumnos. No es una crítica al docente sino al modelo escolar que ha repetido máximas y programas que están pensados en un chico del año "60 o "70 que no tiene nada que ver con el adolescente de ahora que tiene otras inquietudes.