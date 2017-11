La increíble historia del tripulante jujeño que se bajó a último momento del Ara San Juan

Humberto René Vilte es jujeño y estaba anotado en la lista de los tripulantes del submarino ARA San Juan que perdió el contacto el pasado miércoles 15 de noviembre. Cuando comenzó a circular su nombre, familiares y amigos se preocuparon, pero la realidad es que Vilte no estaba dentro del submarino.

El hombre había pedido permiso a úlitmo momento para ir a su provincia natal para acompañar a su mamá que había sido internada de urgencia. Desde la Armada lo autorizaron a viajar a Jujuy y que no formara parte de la tripulación. Humberto Vilte ahora se encuentra en la Base Naval de Mar del Plata donde está contenido por su familia y no puede creer todavía de lo que se salvó. Ni siquiera quiso hablar para desmentir que él no estaba dentro del submarino.