Se cumplen 26 años del fallecimiento de la "reina" del rock

Bohemian Rhapsody, Love of my Life, Killer Queen, We Are The Champions, son solo algunos de los éxitos que figuran entre las principales composiciones del magistral Freddie Mercury, líder de Queen, quién falleció el 24 de noviembre de 1991, a partir de una enfermedad pulmonar complicada por el sida.

Ese día, fue uno de los días más tristes de la historia de la música a nivel mundial, no solo tenía un talento único, sino que su carácter y carisma, hacían del nacido en Tanzania en 1946, un personaje sin igual.

Nacido como Farrokh Bulsara, en Zanzíbar, Tanzania, vivió sus primeros años en India, estudió piano hasta cuardo grado y se mudó a Inglaterra en 1959 con su familia.

Allí, estudió en la Ealing School of Art, y ya como Freddie Mercury, en 1970, junto a John Deacon, Brian May y Roger Taylor, formaron una de las bandas de rock más trasgresoras e influyentes de la historia, Queen; que en los tiempos más violentos de nuestro país lo recorrió, dando conciertos en 1981 en Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata.

Su legado yace intacto, y "la reina" se sostiene como uno de los más destacados artistas de la historia de la música contemporánea.