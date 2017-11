Cientos de personas peregrinaron ayer hasta la base naval de Mar del Plata para apoyar a los familiares y rezar por los submarinistas del ARA "San Juan", en la primera demostración masiva de apoyo y cercanía con los tripulantes del sumergible perdido hace nueve días en aguas del Atlántico sur.

La peregrinación partió poco después de las 15.30 desde la "Gruta de Lourdes", donde iniciaron su camino hasta la base naval con la imagen de la Virgen y rezando el Rosario por los tripulantes del submarino extraviado, a los que mandaron "fuerza" y dijeron que "un país los espera".

"La verdad es que estamos mal en este momento. Al principio teníamos una esperanza...pero todavía tenemos esperanza!. Dios solo lo sabe", contó una de las participantes en la peregrinación, conocida de uno de los tripulantes del submarino.

"Submarino ARA "San Juan', rezamos por todos ustedes. Un país los espera. Fuerza a los 44", señalaba un cartel que portaba consigo uno de los peregrinos de Mar del Plata.

"Como hombres y mujeres de fe, vinimos a abrazar a los familiares de los 44 tripulantes del ARA "San Juan' y a quienes los siguen buscando, así como lo que hacen oración para pedir por el milagro", dijo el obispo de la ciudad, monseñor Gabriel Mestre, quien encabezó la ceremonia que cerró la movilización.

Mestre también invitó "a ser realistas y tener el corazón preparado para lo que pueda llegar a pasar".

Homenaje a los "héroes"

Un homenaje "a nuestros 44 héroes" del submarino "San Juan" fue convocado para hoy frente a la base naval de Mar del Plata a través de las redes sociales

La movilización tendrá lugar desde las 12.30 y unas 5 mil personas ya se mostraron interesadas en asistir, mientras más de 500 confirmaron su presencia a través de Facebook.

La convocatoria fue hecha con el propósito de hacer llegar un "abrazo y acompañamiento a las 44 familias de nuestros héroes".

"Me dieron el pésame"

Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del submarino ARA "San Juan", contó ayer que luego de conocerse los datos de una posible explosión en la zona donde se perdió el contacto el miércoles 15, el jefe de su hijo directamente se acercó "para darme el pésame".

El hombre contó que el jueves lo llamó el jefe de su hijo, el capitán Fabián Rossi, y le dijo que "se había confirmado la explosión y que estaban todos muertos".

"Estamos destruidos, fue terrible", dijo Tagliapietra, padre de Alejandro Damián, a la salida de la base naval en esta ciudad bonaerense.

Una vez que recibió esa comunicación viajó a Mar del Plata, donde las autoridades de la Armada lo recibieron amablemente, le explicaron lo mismo y que el jefe de la base naval, Gabriel González, le dijo: "Mi más sentido pésame, su hijo era un gran marino. Lamento mucho esta situación".

Agregó que aunque la esperanza es lo último que se pierde, él ya no espera nada: "Se pasa de la negación al sufrimiento". "No me importan los responsables, es ridículo pedir la cabeza de un ministro, del Presidente o de otra autoridad. Yo solo quiero saber la verdad y si mi hijo murió instantáneamente o si sufrió", expresó.

