Fue una tarea "enriquecedora"

Luego de haber cumplido una ardua tarea como interventor del Partido Justicialista de Jujuy, el mendocino Celso Jaque culminó ayer su trabajo, el cual fue encomendado oportunamente por el Consejo Nacional partidario.

En este sentido, el dirigente justicialista realizó un positivo balance y aseguró que fue una tarea, en lo personal, "enriquecedora".

"Siempre uno aprende de estas experiencias; me queda la satisfacción de haber ayudado a nuestro partido a normalizarse y que pudiera presentarse en las elecciones generales de este año donde la gente nos dio la responsabilidad de ser oposición", señaló a la vez que consideró que "resta mucho por hacer".

Finalmente agradeció a "los compañeros justicialistas jujeños porque sin su colaboración no hubiera sido posible dejar normalizado el PJ de Jujuy".

WALTER BARRIONUEVO

Hoy es un día trascendente para el Partido Justicialista de Jujuy, estamos transitando momentos difíciles, no solo en lo político, si no en el ámbito partidario. De modo que culminar un proceso de normalización institucional y que tengamos nuevamente autoridades, producto de un proceso electoral interno debidamente convocado, es un día realmente importante. Esto no significa que empezamos un largo camino donde el mayor objetivo es recuperar la confianza del pueblo jujeño para con el Peronismo, que es un desafío importante al cual estamos dispuestos a trabajar fuertemente quienes integramos el Consejo Provincial y los demás órganos partidarios que se irán regularizando para reconstruir el PJ y vuelva a ser una alternativa en la provincia. Para esto vamos a aplicar las normas que regulan la vida interna partidaria de las cuales nunca debimos apartarnos, poniendo en movimiento todos los órganos provinciales.

MARTÍN PALMIERI

Hemos escuchado al Consejo Provincial y hemos planteado algunas posiciones desde los distintos sectores, porque llegamos acá con algunos puntos en común y algunas diferencias, para poder empezar a encontrar un nuevo norte para recuperar el Peronismo. Las cosas no son fáciles; hoy muchos compañeros tuvimos un gesto de humildad y nos juntamos a sentar posiciones para ver la factibilidad de que esto empiece a mejorar y a ser una construcción real de un Peronismo que plante posición sobre todo lo que está atravesando la provincia.

Al momento de definir las candidaturas entendimos que le íbamos a hacer muy mal al partido si planteábamos una elección más, venimos de seis derrotas, por lo que tuvimos un gesto de humildad y decidimos acompañar este proyecto sin perder la identidad, porque no olvidamos que nosotros venimos del sector de la militancia, que es combativo y rebelde.

GUILLERMO SNOPEK

Esto demuestra la voluntad que había de normalizar el partido, de regularizar la situación, y elegir desde su seno las autoridades que van a atener la responsabilidad dentro del Justicialismo. Además se hizo un análisis de todo lo que vivió el partido, destacando la figura de Celso Jaque que trabajó arduamente para posibilitar la participación en el último proceso electoral. Así hemos logrado la participación en las Paso, luego en las generales y ahora culminando con este proceso de elecciones internas dentro del Justicialismo que, ante los resultados de los comicios de octubre, se acordó por unanimidad la lista de unidad. Hoy asumimos una gran responsabilidad, el primer desafío es que los órganos partidarios tengan vida, pensar en el Congreso provincial, y a partir de ahí trabajar para poner una agenda que incluya las distintas problemáticas que tenemos los jujeños, pensando en una solución desde nuestro lugar de oposición.