III Serenata a Santa Cecilia en Purmamara

Músicos de Purmamarca y de otros puntos de la provincia junto a vecinos de esta localidad encabezados por Claudia Vilte realizarán hoy la tercera serenata en honor a Santa Cecilia, la patrona de la música con diferentes actividades que comenzarán a partir de las 19.30.

La imagen de Santa Cecilia llegó al pueblo de los siete colores gracias a un obsequio que un grupo mujeres de San Salvador de Jujuy realizaron a la artista Claudia Vilte por su destacada trayectoria en la música, ella decidió que se debía homenajear en comunidad a la patrona musical.

Es entonces que desde el 2015 se realizan los festejos y este año comenzarán a partir de las 19.30 con la procesión desde el Hostal 7 Colores hacia la capilla Santa Rosa de Lima para la celebración de la santa misa a las 20. En el oficio participaran los músicos Yayo Burgos, César Mur, Claudia Vilte y el coro del Hospital San Roque que ofrecerán la música de sus instrumentos.

Finalizada la misma retornarán al hostal al son de las bandas de sikuris Sol de Mayo de Maimará, banda de sikuris de Tumbaya y la banda juvenil de Purmamarca. Llevando en andas a la imagen de la santa luego la colocarán en su altar de piedras ubicado en el predio del Hostal para elevar unas oraciones y comenzar con el festival, como así también realizar un brindis y compartir una cena.

Más de 25 artistas y presentaciones de ballets se encuentran confirmados para este año. Así lo comentó, una de las principales organizadoras, Claudia Vilte. "El Hospital Pablo Soria nos donará un conjunto musical, vienen ballets de Salta, Alto Comedero, ballet de saya de Maimará, actuarán también los músicos que nos acompañan desde el 2015. Todos de manera gratuita y con el objetivo de honrar a Santa Cecilia", expresó.

"Quiero destacar que esta es una fiesta que no busca fines de lucro, no se vende nada, todo es para compartir entre vecinos y amigos. Recibimos muchas donaciones de comidas, bebidas, a quienes agradezco, como así también a mi hermana Marta Vilte, que me está ayudando, a las chicas de la Peña El rincón, y todos los vecinos que colaboran".

Exposición de postres

Además contó que por primera vez se hará una exposición de postres regionales y ancestrales que luego los presentes podrán degustar. "El objetivo es lograr que la cultura no se pierda, que los niños conozcan las comidas que comíamos antes como anchi con pelones, mazamorra, quesadilla, buñuelos con miel de caña, chilcán, leche planchada con canela y pastelillos con membrillos, entre otros".