La prevención es esencial

La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar, la prevención es posible y esencial. La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global, hasta un 70 % de las mujeres sufren violencia en su vida.

El 35 % de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. En algunos países esa cifra asciende al 70%

Se calcula que más de 30 millones de niñas menores de 15 años están en peligro de ser sometidas a la mutilación genital femenina. Más de 130 millones de niñas y mujeres ya están mutiladas

En el mundo, en la actualidad, más de 700 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas, de las cuales 250 millones eran menores de 15 años. Las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 tienen menos probabilidades de terminar su educación y más de sufrir violencia doméstica y complicaciones en el parto.

Las consecuencias de la violencia de género perduran por generaciones.

Los testimonios

Buscar un espacio de contención y acompañamiento

CARMEN MARÍA SILVA

En el encuentro de víctimas estuvo presente Carmen María Silva, madre de Carolina Nieto. En la rueda de familiares que armaron para conocerse e intercambiar experiencias, dudas y sobre todo los casos que han logrado justicia y la mayoría que está en ese camino. “A Carolina la mataron el 21 de enero de 2010 en La Rioja, ella era de Libertador General San Martín. Se hizo justicia efectiva. Viajamos para La Rioja, nos ayudaron el juez, los abogados y la sentencia fue de 35 años; el femicida está preso. Me quedé con los hijos, el más chico tenía 2 años; dos nenas, una de 14 y otra de 16. Me hice cargo de los tres, las chicas estuvieron dos años y después se volvieron a La Rioja. El más chico se quedó conmigo. Siempre que estoy sola me acuerdo de mi hija y da la casualidad que cuando estoy en la cocina y llega mi nietito, me ve llorar, me pregunta "¿te acordaste de mi mamá?’”.

“Es la primera vez que vengo a este encuentro, uno se desahoga porque hay muchos que han pasado por lo mismo. Y me gusta pensar en ayudar a la sociedad. No venía porque a veces no estoy bien de salud, pero hoy vine”.

Un caso impune que busca justicia

CARLOS ALIAGA

Carlos Aliaga es hermano de Rosita Aliaga. “En el caso de mi hermana estamos abocados en buscar Justicia, y estos encuentros nos dan un instrumento más para llegar al Poder Judicial a la sociedad para saber si alguien aporta. En mi caso particular, el asesino de mi hermana está suelto, anda por las calles todavía no sabemos quién es. Hicimos una marcha de silencio para ver si a alguien se le ablanda el corazón y nos da un dato; porque a Rosita la asesinaron entre las 4 y las 6 de la tarde, y alguien tiene que haber visto”, relata.

“Estos encuentros nos sirven para concientizar a otras personas, ayudar, porque estos casos no cesan y son más complicados. Además como el caso de mi hermana varios siguen impunes, no se encuentra al culpable. Si bien no nos van a devolver a mi hermana, el hecho es que lo encuentren, eso será un mínimo de paz por haber hecho todo lo posible a nuestro alcance. Nos sentimos impotentes, vulnerables”, expresó ante la realidad que viven. “Está todo en manos de la Justicia, y es muy lenta lamentablemente. No tiene las herramientas necesarias, un grupo de investigación que se aboque a estos casos”.

Hoy marcharán desde las 17

La Multisectorial de Mujeres de Jujuy y organizadoras de la Feria Feminista convocan a la marcha de conmemoración, hoy a las 17. Conmovidas por el femicidio de Ester Flores, quemada viva en Los Molinos.

Además presentaron una demanda civil contra el Estado Provincial por la responsabilidad omisiva en el femicidio de Nahir Mamaní, quien acudió al Estado sin obtener la respuesta adecuada para poner fin a la violencia antes del último acto.

En conferencia de prensa se anunciaron hechos de violencia de género que lograron la detención del violento, luego de peregrinar para alcanzar medidas de restricción. También estuvieron presentes las docentes del JIM Cedems, que hace 10 meses no cobran a pesar de resolver la obligación estatal de garantizar jardines maternales para que madres y padres puedan trabajar. Cerrar esos jardines implica que cientos de mamás deban volver a sus casas a dedicarse al cuidado de sus hijos.