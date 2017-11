La provincia de Jujuy tiene la tasa más alta de femicidios del país

Se conmemora el Día internacional de la no violencia contra la mujer, para honrar a las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo (1930-1961).

La violencia contra las mujeres y las niñas es una cuestión global. Violaciones más persistentes de derechos humanos y una amenaza a millones de niñas y mujeres. La violencia contra las mujeres y las niñas no conoce fronteras sociales, económicas o nacionales. Afecta a mujeres de todas las edades y surge en varios tipos de entornos -tomando muchas formas, incluyendo violencia física, sexual y psicológica, al igual que abuso económico y explotación. Al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada, forzada sexualmente o abusada emocionalmente en el curso de su vida, más a menudo por su pareja.

El término "violencia contra la mujer" se entiende como todo acto de violencia basado en el género que dé o pueda dar lugar a un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo amenaza de dichos actos, coerción o privación arbitraria de su libertad, ya sea en la vida privada o en la pública". (Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993).

Para conmemorar el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 2017, la Unesco llama la atención sobre los efectos del cambio climático y escasos recursos en la intensificación de la violencia contra las mujeres y niñas.

Jujuy tiene la tasa más alta de femicidios del país, surge de un relevamiento realizado por el Registro Nacional de Femicidios que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De una población total de 372.961 mujeres jujeñas, 10 fueron asesinadas en 2016. En este 2017 se suman nueve femicidios. En tanto que en la Justicia se registran 550 casos civiles, 170 penales y 50 detenidos a cargo del Juzgado de Violencia de Género N°1.

Así es que Jujuy tiene un alto promedio de peligrosidad para las mujeres. Así también casos como el de Belén Galán, jujeña que espera que la Justicia la autorice a regresar con sus hijas de Mar del Plata.

Los femicidios que se registran en la provincia, vienen precedidos de hechos de violencia que la mayoría de las veces son denunciados. Ante estas cifras el Ejecutivo jujeño impulsó una reforma judicial para crear dos juzgados especializados en violencia de género que comenzaron a funcionar este año en agosto en las ciudades de San Salvador de Jujuy y San Pedro.

Para erradicar la violencia de género es necesario que se destine un presupuesto para contener a mujeres víctimas, y en todo el proceso que lleva para frenar esa violencia.

Como consecuencia de estos números alarmantes para la provincia, organizaciones sociales reclaman desde hace una década que se declare la emergencia en violencia sexual y doméstica.

Se reunieron familiares de víctimas de femicidio

En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre Día de la no violencia contra la mujer, se realizó días atrás el Segundo Encuentro Provincial de familiares de víctimas de femicidio, esta vez con la incorporación de la mesa de trabajo que se conformó en San Salvador de Jujuy y la de Libertador General San Martín para trabajar los petitorios que formularon a las autoridades. El encuentro se realizó en el anfiteatro de la Facultad de Ingeniería.

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos.Si sufrís violencia de género comunicate al 144, las 24 horas.

Es así que Soledad Sapag, titular de la Secretaría de Paridad de Género, comentó que brindan el acompañamiento no sólo en la guía sobre cuestiones judiciales, sino también aportando desde el programa acompañamiento psicológico a familiares. Estos encuentros se realizan de forma permanente desde el año pasado. El objetivo es reunir a los familiares que no han tenido contención antes y ahora poder acompañarlos. La presencia es voluntaria, las personas deciden si quieren el tratamiento o en otro momento.

Cada caso es particular y el proceso es distinto, si bien cada uno de ellos está atravesado por un hecho injusto, y cada uno realiza su duelo de forma distinta personal e individualmente.

Silvia Ibáñez es coordinadora del programa, también es familiar y aporta desde su experiencia y desde su lugar una mirada para acompañar a estas familias y enriquecer el trabajo en la mesa de trabajo y en los procesos.

La mesa funciona con aportes del municipio y la provincia, "son muy permeables a recibir ayuda, beneficios o aportes pero también es importante visibilizar cómo ha sido el trabajo de la mesa de San Salvador y que puedan compartir la experiencia y acompañarse en estos procesos que no son gratos para nadie", sostuvo la funcionaria.

Niños: las principales víctimas

Las mayores víctimas de los femicidios son los niños de esas parejas, dado que muchos de ellos no son acompañados por equipos interdisciplinarios y se invisibilizan.

Es fundamental la contención para el desarrollo de esos niños y jóvenes que atraviesan la muerte de la madre y el padecimiento de cómo seguir la vida desde ese lugar.

En este encuentro también se proyectó la película "No me mates", basada en la historia real de Corina Fernández, que refleja la historia de una sobreviviente que a partir de lo que le sucedió le cambió la vida.

A la violencia contra la mujer, tanto en leyes como en la práctica, se suma persistencia de desigualdades por razones de género.

La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, VIH/Sida y la paz.

Corina Fernández es sobreviviente de violencia de género, y su caso se refleja en la película “No me mates” que se proyectó en Jujuy. “A mí me pasó esto hace siete años, y veo que cambió la conciencia social, estos eventos son para prevenir, concientizar sobre los casos de violencia de género. Lo que digo es que seguimos con el lado oscuro de la Justicia, porque cada día nos levantamos y escuchamos un nuevo caso. Una mujer más, muerta; entonces desde ese lugar es frustrante”.

Las políticas públicas existentes para erradicar la violencia de género falta que se articulen para que no sucedan los femicidios. En este sentido Corina reflexiona y dice que “hay que trabajar mucho en prevención y más aún en la infancia. Empezar con los niños de muy chiquitos para que en 20 años logremos una sociedad más sana. Es una temática compleja que empieza a temprana edad. La mujer que se encuentra con el hombre violento no es que se conocieron ese día, vienen recorriendo un camino cuando él la maltrató por primera vez, hay una luz roja que no funcionó y desde ese lugar está mi mirada”.

Corina tiene una mirada particular ya que es sobreviviente. “Fue un evento desafortunado en mi vida como fue recibir tres balazos, del padre de mis hijas, al corazón y haber sobrevivido. Hoy puedo considerar esa experiencia como una bendición en mi vida, ya que hoy tengo una misión y es ésta de poder ayudar en esta temática”, dijo.

Corina preside una ong en Buenos Aires que se dedica a la asistencia de mujeres víctimas que transitan violencia y también hace grupos de control de vida para hombres.

La película relata la convivencia con el violento y luego la revictimización de la Justicia. “Hice 80 denuncias reiteradas por amenaza de muerte durante un año y medio y nadie me escuchó. Tuvo que venir a balearme en la puerta del colegio, pero hubo denuncias previas donde me amenazaba de matarme a mí y a mis hijas”.

La Justicia, ausente, que hasta hoy no tiene esa mirada de la urgencia en cada caso para evitar el femicidio, muchas mujeres cargan con una cantidad de denuncias y no son atendidas.