Rubén Rivarola es el nuevo presidente del PJ

Tras casi un año de la intervención del Partido Justicialista de Jujuy que se puso en marcha a fin de normalizar sa fuerza política, ayer finalmente se designaron las nuevas autoridades partidarias, quedando la presidencia en manos del diputado provincial Rubén Rivarola. Este acto puso fin al proceso de intervención que se encontraba a cargo de Celso Jaque.

Si bien se había convocado para el 26 de este mes a elecciones internas, las mismas quedaron sin efecto ya que se presentó una lista única, por lo que la Junta Electoral procedió a la proclamación de la misma. Ayer el Consejo Provincial procedió a la designación de las autoridades de la mesa ejecutiva quedando como presidente Rubén Rivarola, vicepresidente primero Guillermo Snopek, vicepresidente segundo Walter Barrionuevo, Hector Tentor como secretario general, Pedro Belizán prosecretario, como tesorero fue nombrado Pablo La Villa, protesorero Héctor Zeitune, coordinador de enlace con los municipios Julio Moisés, y como coordinador de enlace legislativo Martín Palmieri.

Además se acordó convocar para el 15 de diciembre al Congreso provincial a fin de proceder a la elección de sus autoridades, designación de Junta Electoral, Tribunal de Disciplina y Comisión Revisora de Cuentas, entre otras áreas.

A partir de esta proclamación, se da por finalizada la intervención del PJ jujeño, aunque aún restan solucionar algunas cuestiones, como la recuperación de la sede partidaria que se encuentra judicializada (el acto de ayer se cumplió en un inmueble de avenida Fascio). Si bien para esto debe terminar el proceso judicial, estiman que a partir de la designación de las nuevas autoridades y la normalización del partido, en pocos días la Justicia pueda entregar el partido, con toda la documentación.

“Vamos a trabajar para reflotar el partido”

OPTIMISTA. RIVAROLA SE COMPROMETIÓ A TRABAJAR EN LA RECOMPOSICIÓN DEL PJ.

Tras la proclamación, Rivarola expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron y apoyaron su figura para tomar las riendas del partido. Expresó amplias expectativas sobre los nuevos desafíos que deberá afrontar como presidente del PJ local, por lo que se comprometió a “trabajar fuertemente con todos para reflotar el partido, y que todos los afiliados se sientan orgullosos de estar en él”.

Rivarola se mostró muy confiado en poder trabajar para ser una “oposición sana, constructiva, para nada destructiva y seguir trabajando para que cada vez nos sintamos más orgullosos de vivir en ésta tierra”.

El diputado pidió a sus pares que lo acompañen en esta gestión, ya que si bien aseguró que pondrá “todas sus fuerzas y ganas por el PJ y sus afiliados, no me quiero encontrar solo”. Quiero que me acompañen, me den fuerza, y le dediquemos tiempo al partido”, dijo.

En cuanto a futuras candidaturas, Rivarola prefirió no hablar de ello. “Por ahora lo que pienso es estar en el PJ. Es mi única meta, acercarme a la gente y construir, por eso voy a visitar al gobernador, al vice, y plantearle las cosas en las que se están equivocando, y si no nos escuchan lo plantearemos en la Cámara, pensando siempre en una provincia mejor”.