Trabajos destacados en Feria de Ciencias

Ocho escuelas de la provincia tomaron parte de la Feria Nacional de Innovación Educativa, en la que estudiantes y docentes profundizaron en el proceso de aprendizaje de proyectos basados en el emprendedorismo escolar. El encuentro tuvo lugar recientemente en Tecnópolis.

Alrededor de 4.500 expositores de todo el país participaron de la feria y entre ellos alumnos de nuestra provincia recibieron cinco menciones especiales y tres destaques a nivel nacional.

Participaron del importante evento la escuela primaria N° 25 "Sargento José María Gómez" por el proyecto "La histórica sorpresa de Yavi"; la escuela N° 233 "José A. Aparicio", del departamento Santa Bárbara, por el proyecto "Una lombriz generadora de fertilizante en nuestra huerta"; el Colegio "San Agustín", de San Pedro, por el proyecto "Cambia tu vida con 3 en 1"; el Centro Polivalente de Arte de San Salvador de Jujuy por el proyecto "Arte y ecología social" y la Escuela Normal de Abra Pampa por el proyecto "Encontrándonos con los héroes de la Puna". El JIN N° 12 de la Escuela de Frontera N° 7 obtuvo mención nacional por el proyecto "Juntos por el agua"; el Complejo Educativo "José Hernández" por el proyecto "Un dulce desconocido" y el Colegio Secundario N°21, de San Francisco, por el proyecto de emprendurismo "Anfitriones de mi pueblo".

La Escuela N°233 "José Aparicio", del departamento Santa Bárbara, trabajó en el proyecto de "Una lombriz generadora de fertilizante en nuestra huerta". Los estudiantes pasaron por las diferentes instancias del proyecto, regional, provincial y nacional.

Las autoridades del establecimiento contaron a El Tribuno de Jujuy que los alumnos venían trabajando con el proyecto desde hace 3 años, en la que presentaban a una lombriz californiana que produce fertilizante. Los encargados del trabajo fueron seis alumnos y sólo dos de ellos viajaron a exponer en Tecnópolis, quienes explicaron el proceso del trabajo a los demás estudiantes. El docente Lorenzo Gómez expresó que "los estudiantes tuvieron un buen recibimiento de las personas que participaron de la feria, para ellos fue una etapa muy importante y se vieron sorprendidos con cada muestra que veían en Buenos Aires". Mientras tanto, el Complejo Educativo "José Hernández" recibió una destaque nacional por el proyecto de un "Dulce desconocido" realizado por los alumnos de 6to, proyecto que iniciaron en marzo y fue presentado recientemente en Tecnópolis. El proyecto se basó en un trabajo de investigación de la producción de yacón y de dulces en función de este producto. Los alumnos explicaron las características del dulce y los beneficios de la salud, entre otros temas.

Anfitriones turísticos

El Colegio Secundario 21 de San Francisco trabajó en el proyecto "Anfitriones de mi pueblo" que se basó en las alternativas de camino de las cuatros regiones de la provincia para llegar a al pueblo de San Francisco. El proyecto surge porque los habitantes de la zona veían que las personas no llegaban a conocer el pueblo que está dotado de riqueza turística. El trabajo se realizó con el apoyo de la comunidad, la Secretaría de Turismo y la Comisión Municipal de la zona. En este sentido la docente asesor Griselda Tolaba contó que "nos contactamos con profesoras que trabajan en las escuelas, ellas empezaron a dar más alternativas e idas a los alumnos". Contó que la experiencia que vivieron los jóvenes fue fenomenal. "Ellos tienen un lenguaje muy particular y no todos los alumnos se animaron. Las alumnas que expusieron fueron de 4° y 5° año".