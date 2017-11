Gioja celebró la normalización del PJ jujeño

“La unidad partidaria lograda en las provincias de Buenos Aires y Jujuy son un excelente presagio para afrontar los compromisos electorales que vienen” sostuvo el Presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista José Luis Gioja, y agregó que “ésta no sólo es una buena noticia para el Peronismo sino para el país, porque el hecho que el principal partido de oposición esté unido y fortalecido, significa que vamos a poder ejercer nuestro rol, el que nos dio la sociedad, de manera mucho más eficiente, que en definitiva es lo que se nos reclama”.

El ex gobernador sanjuanino formuló declaraciones y se entusiasmó con los acuerdos logrados en nuestra provincia y Buenos Aires al afirmar que “son muy valorables estos niveles de consenso porque los dirigentes no pensaron en ellos y sus propios intereses sin en los del conjunto” y agregó que “esto demuestra que a la unidad del Peronismo es posible, y sólo en unidad, que no quiere decir uniformidad de pensamiento, el Justicialismo volverá a ser esa fuerza política arrolladora que vuelva al poder en 2019”.

Cabe recordar que José Luis Gioja titular del PJ Nancional, y el presidente del Congreso partidario, Gildo Insfrán, llegarían a Jujuy el próximo viernes con el objetivo de estar presentes en la proclamación de la lista que encabezó el diputado provincial Rubén Rivarola.

FUENTE: DIARIO LA PROVINCIA SJ