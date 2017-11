Cedems realizará paro por 24 horas y movilización

Tras una reunión mantenida el viernes ultimo, la comisión directiva del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) acordó realizar mañana una nueva jornada de paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, y movilización desde la sede gremial a partir de las 9.

La medida se fundamenta en la falta de respuesta por parte del Ministerio de Educación ante una serie de reclamos elevados por el sector, entre los que detallaron la derogación de la Resolución 7239-E-17 por considerarla lesiva de los derechos de los trabajadores docentes terciarios y de los alumnos de las carreras involucradas; la regularización del funcionamiento de la Junta de Clasificación, de Disciplina y Comisión de Estudio de Títulos del Nivel Medio; derogación de la resolución que suspende las los traslados y titularizaciones; devolución de los días de paro descontados; el pago de planillas complementarias de 2009 y 2015, y la reapertura de la paritaria salarial.

Con el cumplimiento de esta medida, mañana los alumnos del nivel medio de escuelas públicas no tendrían actividades áulicas, al igual que ya ocurrió el viernes cuando se realizó la penúltima jornada institucional del año, lo que descuenta dos días de clases, cifra significativa teniendo en cuenta que restan menos de veinte días para que finalice el presente ciclo lectivo.

Además de la jornada de paro, la medida de fuerza prevé también una movilización por las calles de la ciudad, partiendo a las 9 de la mañana desde la sede gremial. La intención es reforzar el pedido realizado al Gobierno provincial, a fin de avanzar en las cuestiones arriba mencionadas.

Delegados movilizarán

DENUNCIANTES. CARDOZO Y HUANUCO

Dos delegados electos del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems) consideraron “intencional” los errores en la fecha que se fijó en el acta en la que se los debía proclamar ayer formalmente como tales, a semanas de haberse concretado la elección. Plantean que el cambio de fecha y el retraso tendrían intención de invalidar el mandato, y anunciaron para mañana una movilización de todos los delegados ante el gremio y el Gobierno provincial.

Oscar Cardozo, delegado de la Escuela Técnica 2 y del Secundario de Arte 42, y Favio Armando Huanuco, de la Agrotécnica El Brete, explicaron que durante la convocatoria de ayer en la que debían firmar el acta de proclamación como delegados escolares, observaron irregularidades en estos documentos.

“Las fechas no condicen con la realidad. Pusieron viernes 21 cuando era 24, y en la fecha de elecciones redactaron 10 de abril cuando en realidad fue el 5 de octubre y 8 de noviembre”, dijo Cardozo. Entienden que el cambio de fecha apunta a que la proclamación no tenga validez, la que sin embargo fue firmada por algunos de sus pares que no habían observado ese detalle.

Por ello, junto a los delegados de todas las regiones realizarán mañana una movilización desde las 9.

Docentes de los JIM iniciarían huelga de hambre

RECLAMO. LOS DOCENTES EXIGEN QUE SE REGULARICEN SUS HABERES.

Docentes que se desempeñan en los jardines del Centro de Educadores de Enseñanza Media y Superior (Cedems) de la provincia, continúan sin percibir sus haberes y ya suman nueve meses sin cobrar. Advirtieron que de no obtener una urgente solución, mañana endurecerán las medidas de fuerza.

El conflicto de los JIM Cedems parece no tener fin. En la mañana del viernes, nuevamente los docentes, personal auxiliar, maestros espaciales y personal administrativo de las distintas delegaciones de la provincia, se congregaron frente a Casa de Gobierno para hacer escuchar sus reclamos. “La semana que viene se van a cumplir diez meses que no percibimos nuestros haberes, por eso es que nos concentramos acá para ver si alguien nos puede dar una respuesta”, enfatizó Miguel Ursagasti, delegado de la primaria del Cedems.

Recordó que el reclamo data desde principios del año y a pesar de las continuas protestas, del quite de colaboración en las instituciones y las numerosas reuniones que mantuvieron con las autoridades provinciales, hasta la fecha no lograron la solución del conflicto. “La ministra de Educación nos había prometido que nos iban a pagar, no pasó nada. Hace unos días el Gobierno firmó un convenio con el gremio, donde nos dijeron que hoy se iba a hacer efectivo el pago pero lamentablemente no cobramos nada”, expresó Ursagasti quien detalló que en total son 209 los trabajadores (entre docentes y no docentes) que no perciben sus sueldos, los cuales corresponden no sólo a los establecimientos de capital sino también de las sedes de Abra Pampa, La Quiaca y Perico.

En ese orden, apuntó contra la dirigencia del Cedems al asegurar que si bien a principios del presente año, el Ejecutivo provincial otorgó 500 cargos docentes para los profesionales de los JIM, “el gremio metió mucha gente y distribuyó los cargos entre ellos, por eso muchos de nosotros que tenemos incluso antigüedad, quedamos sin cobrar”. El delegado aseguró que mantendrán el reclamo hasta obtener una solución. Mañana movilizarán y de no obtener respuestas, iniciarán huelga de hambre.