Historias irresueltas, historias que comienzan…

Somos un país complicado. Más allá de la inflación, de los eternos “acuerdos históricos” para salir del pozo, o de la angurria electoral que ni bien está terminando un capítulo, nos sumerge de cabeza en el próximo, pareciera que el destino de ensaña con nosotros. El país recién estaba sacudiéndose la incertidumbre y el dolor de la muerte del joven Santiago Maldonado, etapa que la justicia y más de cuarenta peritos comenzaron a iluminar con datos ciertos y definitivos, cuando en las profundidades del Atlántico sur, la tragedia del submarino San Juan, nos volvió a sacudir con fiereza.

Esta historia, aún irresuelta, recién está empezando a desatar los nudos gordianos de una reparación de “media vida” del sumergible, que comienza a mostrar zonas oscuras y amenaza con convertirse en otro nicho de corrupción de dimensiones oceánicas que quizás nunca se descubra del todo. Además, el recambio normal de fin de año en las cúpulas de las fuerzas armadas, será este diciembre mucho más profundo y pagará las consecuencias de lo ocurrido con una reforma fuerte que debería incluir un nuevo rol para el Ejército, Armada y Aeronáutica. Aunque siempre hay lugar para un milagro, ya casi asimilado el paso a la inmortalidad de los cuarenta y cuatro tripulantes –entre ellos tantos jujeños que abrazaron el mar como vocación y como forma de vida- de la nave siniestrada en oscuras circunstancias, y mientras en el pueblo de 25 de Mayo se daba cristiana sepultura a los restos del artesano Maldonado, ayer los titulares sacudían a la dominguera modorra de opinión pública con la muerte de un mapuche, durante el desalojo de tierras que ilegalmente habían ocupado en el lago Mascardi, cerca de Bariloche. El mapuche recibió un balazo y otros dos heridos están internados, aparentemente producto de una refriega con efectivos de la Prefectura. Y, lógicamente, mientras el gobierno, tomado por sorpresa por el episodio, apenas reaccionaba pidiendo que la Justicia investigue a fondo, los grupos que siempre defienden a los ocupas ya comenzaron a hablar con ánimos condenatorios y desmesurados de “el primer fusilamiento en la represión de Macri”. Y así, comenzamos de nuevo… Con nada resuelto, o resuelto a medias, ya estamos metidos en otra historia terrible.

El gobierno está tan enfrascado en convencer a senadores y diputados de los beneficios de sus reformas impositivas, previsionales y laborales, y en tratar de desarmar o amortiguar el impacto de las movilizaciones que la CGT disidente, las CTA, los gremios y las agrupaciones sociales opositoras, que francamente, debe haber sido tomado por sorpresa por el nuevo escándalo. Y así, otra explosión mediática sucede a la anterior, la opaca, la sepulta, y casi la instala rápidamente en el olvido. Lo peligroso para la sociedad argentina, es ir dejando en el camino historias sin final, que se acumulan alimentado razones de ser de la famosa grieta, que de esta manera, jamás podrá cerrarse.

Pero, a pesar de estos hechos que monopolizan la atención de la opinión pública, otros, siguen su marcha. Según lo previsto. O más o menos así. Luego de haber expulsado de la Justicia al camarista ultra K Eduardo Freiler, por mal desempeño y por no poder justificar su patrimonio, el gobierno puso la proa sobre el juez Daniel Rafecas. El magistrado, también rotulado de haber sido servil al modelo K, será llevado a explicar ante el Consejo de la Magistratura las razones que tuvo para rechazar -prácticamente in limine- la denuncia del fiscal Alberto Nisman en contra de Cristina Elisabet Fernández y varios funcionarios y dirigentes de su gobierno. Quizás ese proceso, se cargue con otra cabeza judicial. Lázaro Báez, sus hijos, y los “financistas” Leonardo Fariña y Gabriel Elaskar y el “comedido todo terreno” integrante del grupo Fabián Rossi, serán llevados a juicio oral y público. Y posiblemente tirando de ese cabo, se desate un ovillo que enredaría del todo a muchos ya comprometidos y capture a otros que permanecen cuidando su perfil bajo. Y quizás, entonces, se resuelvan algunos entuertos. Mientras tanto a Amado Boudou y sus amigos se les rechazó el pedido de excarcelación y otros presa famoso como Julio De Vido, parece haber encomendado su defensa mediática a su esposa –también complicada en los juicios en ciernes- pero en libertad. Alessandra Minicelli recorre radios y canales de Tv, desde espacios chimenteros hasta los elegantes almuerzos, hablando, claro, de la persecución política. Sin embargo, no se priva de castigar a CEFK por haberse corrido del compromiso de defender a sus excolaboradores. De todos modos, todos estos son ejemplos de historias irresueltos que parecen comenzar a salir de las brumas de la impunidad.

El PJ: ¡por fin!

Otras historias comienzan también en Jujuy. No es otra la noticia que el comienzo de la normalización del Partido Justicialista. Después de largo tiempo, muchas derrotas y la pérdida de su hegemonía en el norte, y el acoso del massismo que le confiscó desde los símbolos hasta la sede, los peronistas sacan la cabeza del agua. Celso Jaque, está a punto de finalizar un tramo exitoso. Durísimo, pero finalmente exitoso. Su balance es volver a Buenos Aires, sentarse frente a José Luis Gioja y Gildo Insfrán –presidentes del Consejo Nacional y del Congreso Nacional partidarios- y rendir cuentas de la intervención que le confiaron: entrega un senador nacional, un diputado nacional, un puñado de legisladores provinciales y municipales electos, y un distrito normalizado, cuya conducción comenzará a ejercer Rubén Armando Rivarola. Si se compara con los días de esplendor del PJ, tiene gusto a muy poco. Pero si se considera el escenario en que todo esto se logró, es casi una hazaña. Hazaña no haber desaparecido en las últimas elecciones, y hazaña, haber logrado una lista de unidad. Si bien quedaron fuera del acoplado algunos sectores, (que tal vez cuando se les consuman los leños de la ira, la desilusión y el rencor, terminen volviendo a abrigo del cuartel). : RR supo escuchar hasta lo que no quería escuchar, supo ceder casi hasta rebasar el límite hasta donde era razonable ceder, y logró persuadir a la mayoría de la necesidad de iniciar esta historia, de la mejor manera que se podía. Queda claro: iniciar un tiempo. Porque se trata de comenzar casi de cero, conscientes que la tarea más complicada recién arranca.

Quizás algunos ya no vuelvan más, y eso también será bueno para el PJ. Pero la mayoría, pudo y quiso subirse, encontrar su lugar y sentarse. Muchos asignan el principal mérito al nuevo presidente.

Seguramente vendrán los actos protocolares, la emoción de la posesión formal, los abrazos, pero inmediatamente, será el trabajo de darle continuidad a la unidad y fortalecerla, y construir las juntas departamentales, y tratar de reverdecer los centenares de unidades básicas, células vitales de la vida peronista. Ya no hay “mesa chica”. Ahora la mesa tiene Presidente, Rubén Rivarola, vice primero Guillermo Snopek, vice segundo Walter Barrionuevo, y los importantes cargos de Secretario General y Tesorero son de Olindo Tentor y de Pablo La Villa, y con dos coordinaciones de enlace muy interesantes para mirar de cerca: con los municipios Julio Carlos Moisés y con el poder Legislativo, Martín Palmieri. El 15 de diciembre, el nuevo Congreso provincial deberá reunirse y elegir sus autoridades, pero lo más grueso será armar un tribunal de disciplina cuya primera tarea será recomendar qué hacer con los peronistas suspendidos y expulsados –léase massistas- y con ciertas inconductas y agresiones internas que no deben quedar irresueltas. También aparecerá una comisión revisora de cuentas para dejar en claro todo lo relativo a las finanzas, las deudas y el mantenimiento del PJ. Y claro, se deberá designar una Junta Electoral, y encontrar las fórmulas para dar vida a las ramas femenina, gremial y de la juventud y a todos los cuadros internos y sus organizaciones respectivas, hoy desmantelados. Es otro caso de historias que se cierran, aún con aristas irresueltas, pero con más ánimo de mirar al futuro que de revolver los viejos arcones del partido. Sin embargo, siempre será importante, aunque haya perdones e indulgencias plenarias, que no haya olvido de todas las aguas que pasaron por debajo del puente pejotista.

UNJU de elecciones

Otra historia que comienza es la del recambio de autoridades en la Universidad Nacional de Jujuy. En marzo del 2018 sería la fecha final, en la queRodolfo Tecchi pondrá a prueba su gestión y su voluntad de continuar al frente de la UNJu. Apareció el sábado un dato importante. Se renovaron los centros estudiantiles de la Facultades de Ciencias Agrarias y Humanidades y Ciencias Sociales. Las agrupaciones estudiantiles que acompañan el proyecto de Tecchi lograron un amplio margen de ventaja sobre otras, asegurándose el protagonismo en sus claustros. Y entregando una buena noticia al peronismo, obvia base de identificación del rector. Los primeros datos indicaban que en Ciencias Agrarias, las agrupaciones afines a Tecchi y al rector Mario Bonillo (Siempre, Somos Agrarias y Liga Universitaria) sumaron el 90.87% de los votos. Humanidades y Ciencias Sociales, siempre de alto voltaje y duras confrontaciones, también se mantuvieron dentro del esquema de pensamiento que encarna junto al rector el decano Ricardo Slavutsky. Las agrupaciones Juntos, U21 y Unidad Estudiantil, rozaron el 80% de los votos mientras que la izquierda, cuyas expectativas eran replicar la buena performance de las elecciones generales, debió conformarse con margo 6.50 de los sufragios universitarios.

Referentes de los claustros estudiantiles coincidían en explicar los resultados como parte del acompañamiento a la política de expansión académica y científica de la UNJu (que se debe destacar, fue elogiada por el propio GobernadorGerardo Morales), que lleva nuevas carreras y oportunidades a ciudades del interior, contrapuestas a las que aplica en la educación provincial donde se cierran carreras invocando reformas de los planes educativos que los docentes, los gremios y los estudiantes resisten enérgicamente. Se advierten, enfatizaban, que tampoco existe ni correlato ni obediencia en los claustros universitarios estudiantiles, con los escenarios políticos externos a la universidad, lo que asegura la independencia de pensamientos y afirma la vida autónoma de la casa de altos estudios de Jujuy. Como se sabe, estos procesos de renovación desembocarán en la UNJu en la citada elección de rector y decanos, que por primera vez, no se hará de manera indirecta a través de electores, sino, mediante el voto directo de los protagonistas de la vida universitaria jujeña, novedosa experiencia democrática que en general fue muy bien recibida por la comunidad universitaria.

El 30: juicio

Para esta semana se esperan más noticias importantes. El jueves se iniciará –de no mediar algún recurso pendiente- el juicio oral y público a la dirigente tupaquera Milagro Sala, por amenazas proferidas en la Comisaría 46 de Alto Comedero a oficiales de esa repartición. En la vida de la dirigente social, se comenzaría a despejar de esta manera, el recargado horizonte de juicios y acusaciones pendientes que llegará a su final cuando se eleve a juicio las causas de “pibes villeros” y la “megacausa”, cuyos fiscales vienen reclamando hace tiempo. Tanto por demostrar que la justicia no tiene sólo su costado mediático sino otro efectivo, y definitivamente los jujeños podamos saber la verdad de tanto jaleo, como para no volver a tropezar con las mismas piedras.

Esperanzas

En otro orden de cosas, se espera de un momento a otro, definiciones acerca de la suerte del complejo agroindustrial La Esperanza. Al parecer, están agotados los trámites previos, y luego de algunos ajustes de último momento en los que se deberá coordinar entre Provincia y Nación la compensación de deudas existentes. Los interesados, el grupo colombiano Omega habrá ofrecido las garantías que el GM exigió oportunamente y a pesar de los vaivenes de la economía, los planes de ajuste y las dificultades que deberá atravesar la producción de biocombustibles –proyecto de interés de los compradores- se mantiene el interés y la voluntad de adquisición. Sería – ¡por fin!- un cierre definitivo para años de zozobra, es decir, una historia resuelta, y con un final feliz y un comienzo lleno -¡nada menos!- que de esperanza. Y el primer tramo de la plata para construir el parque solar Cauchari, ya está aquí. Otra historia con comienzo feliz. Bueno para los jujeños, dejar atrás para siempre este Noviembre tan engorroso, no es poco.