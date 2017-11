Miguel Vaca expone su obra en "Culturarte"

Entrar al Centro Cultural y Museo "Culturarte" - San Martín esquina Sarmiento- en estos días, cuando se expone la muestra plástica "El Individuo y Lo Colectivo" de Miguel Vaca, produce la sensación de entrar a una sala en la que se proyecta un film minimalista: los cuadros suman recursos semejantes que nos van envolviendo hasta que ya somos testigos del relato. Acaso sea un truco: el sabor de haber escuchado "la historia" yace allí, porque nos quedaremos sin respuesta si alguien nos pregunta ¿de qué se trata?

Hay cuadros donde lo colectivo no tiene la intención de descomponerse en individuos, aunque Vaca tiene el recurso de señalar personas en los fragmentos, y que me recuerdan el ambiente de Benito Quinquela Martín y, cada tantas tomas generales, retratos individuales con aire picassiano donde las personas, paradójicamente, no llevan más nombre que el de "personaje", "la muñeca" o el leit motiv casi obsesivo de "el mensajero".

EN CULTURARTE/ BELLAS PIEZA SE EXPONEN EN EL CENTRO CULTURAL LOCAL.

Con esos recursos donde el color adquiere el protagonismo con pinceladas gruesas, fuertes, con expresiones escasas pero contundentes, las tomas generales (lo colectivo) y los primeros planos (lo individual pero de título impersonalizado), Miguel Vaca teje la certeza de una trama (me recuerda a las novelas de William Burroughs en las que el lector sabe que sucede algo, a veces algo terrible, por momentos escenas tiernas, pero que jamás pueden sintetizar lo que sucede).

Si uno imagina cada una de las obras por separado, cada cuadro comprado para ser colgado en el consultorio de un médico, en el estudio de un abogado, en un comedor familiar, la cosa no será, de todos modos, como hojas de una novela desgajada: cada cuadro de Miguel Vaca resume el conjunto, que habrá que aprovechar para ver en este orden que le da su autor en Culturarte.

Las mujeres, la muñeca, los personajes y el mensajero tienen en el contorno de cada cuadro una expresividad que no exige la referencia, que se basta por si sola resguardando un gesto con su sentimiento en determinado momento, una pose que evita deliberadamente los rasgos personales (es más que improbable que podamos reconocer a un modelo de Miguel Vaca por la calle), en tanto que sus "atardeceres" y "amaneceres", sus "marchas", "los otros" y "asambleas", cargados de flashes de pequeños componentes, transmiten una instantánea de alto valor estético.

Para los interesados hay tiempo hasta el 22 de diciembre para ver la muestra "El Individuo y Lo Colectivo" en su conjunto, una experiencia casi cinematográfica si hablamos de un filme de gran calidad fotográfica, casi novelesca si la pensamos como un relato con fuertes descripciones de ambiente en las que suceden los hechos, superponiendo, cuadro a cuadro, tomas de gran impacto visual.