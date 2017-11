Reforma previsional pensando en la sustentabilidad del sistema

-Se está hablando mucho por estas horas de lo que va a ser la reforma previsional y queremos saber cómo ve esa reforma y cómo se está trabajando desde Anses para ponerse a punto de lo que se viene...

-La verdad es que la reforma posee tres puntos centrales que tienen que ver con el cálculo del reajuste, con lo que hace a la jubilación mínima para aquellos que aportaron 30 años y con lo que hace con la edad jubilatoria. Estos tres puntos, como Gobierno nacional, lo vemos dentro del esquema de sustentabilidad del régimen jubilatorio hacia un futuro.

-¿Cómo se están preparando ustedes desde la Anses, hay algunas directivas especiales teniendo en cuenta que todo va a pasar por allí?

No. Yo diría prepararse no tanto, si, prepararse. Esto no tiene un impacto en lo que vaya a ser el día a día en Anses. Sí es importante que el jubilado tenga esta información a medida que vayan avanzando estas negociaciones dentro del proyecto que se presentó en el Congreso.

-Cuándo hablamos de estos tres puntos...Cuál es su opinión...

-El primer punto tiene que ver con el régimen de reajuste. De qué manera se va a calcular este reajuste que se hace o se venía haciendo los meses de marzo y septiembre y que ahora pasaría a ser, de acuerdo a la propuesta, trimestral. La otra modificación tiene que ver con el cambio del índice que ahora se iría reajustando con la inflación. Con esto se busca que el jubilado pueda mantener el poder adquisitivo, el poder real del haber jubilatorio, de la pensión, como así también para el régimen de asignación universal por hijo y de asignaciones familiares. Otro tema importante tiene que ver con la jubilación mínima para aquellas personas que aportaron 30 años, se les va a garantizar o el proyecto prevé que se garantice el 82 % del salario mínimo vital y móvil, por lo cual esto implicaría una mejora para varios miles de ellos que hoy están en la jubilación mínima y aportaron 30 años y poder subir y el haber se vea incrementado.

-¿Son reformas parciales o de fondo?

-Es una parte de la reforma, recordemos que está pendiente todavía todo lo que tiene que ver con la reforma previsional, diríamos estructural, que eso sí se va a dar en un debate luego de que presentemos un proyecto. Pero eso ya está previsto para el año que viene o el 2019 con una reforma integral del sistema jubilatorio argentino. Estas son reformas parciales a la espera de la reforma de fondo.

-¿Porqué interpreta usted que hay algunos rechazos a estos cambios?

-Yo creo que esto se trata de una discusión que está dando el Gobierno Nacional de ver de qué manera podemos hacer las cosas de forma sostenible. Cuando digo sostenible, no sólo tiene que ver con pensar en el hoy o en el mañana, sino pensar, como dice el régimen previsional, en décadas. Todo va atado con todo. También ver de qué manera pensamos un mercado laboral. También se está dando la discusión para generar puestos de trabajos en blanco y generar incentivos en el sector privado para que tome los trabajadores y esos trabajadores puedan aportar al sistema previsional pensando en jubilaciones futuras. Yo creo que en esto ha dado grandes pasos el Gobierno Nacional en lo que ha sido estos casi dos años de gestión, en toda materia previsional como la pensión universal para el adulto mayor; con la reparación histórica; con la Argenta; con la ley de devolución del IVA. Es decir, distintas medidas que han ido en beneficio del sector de los jubilados y pensionados.

-¿Qué pasó con el blanqueo a los docentes en nuestra provincia que están a punto de jubilarse para que alcancen el 82 % móvil?

-Hemos tenido grandes avances en lo que fue la mesa de trabajo local que conformamos con la Provincia, en la cual elevamos todo a nivel central en Anses. Hoy estamos en una instancia de interpretación que está haciendo la Afip respecto a la implementación de este convenio. En lo que hace a la gestión local, estamos tratando de destrabar y ver cómo podemos hacer para que este convenio avance.

-Hay muchos trámites parados?

-Los trámites iniciados no son tantos comparados con todo el potencial que hay. Justamente con esto estamos siendo cautelosos en no recibir trámites que después los vamos a tener parados. Estamos diciendo a la gente que esperen un poco que podamos avanzar ya con la implementación de los nuevos instrumentos.

-En general, y hablando de la administración pública ¿Hay muchos trámites jubilatorios iniciados?

-Yo diría que hay dentro de los parámetros normales. Es un tema que también lo hemos conversado con el gobernador teniendo siempre a disposición todo lo que hace al recurso humano de la Anses para poder acompañar distintos procesos que puedan tener que ver con trámites jubilatorios. Pero no hay nada hasta hoy que se haya escapado de la media de lo que son las jubilaciones regulares, no solamente del Estado sino también del sector privado.