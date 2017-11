A partir de la medida de fuerza anunciada por el gremio docente, Cedems, para la jornada de hoy, la ministra de Educación ratificó que se descontarán los días no trabajados.

Calsina confirmó que se descontarán "los días no trabajados"

Sin acatar la conciliación obligatoria dictaminada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, el Centro de Educadores de Enseñanza Media y Superior (Cedems), lleva adelante un paro por 24 horas, solicitando la derogación de la Resolución 7239-E-17, tendiente a suspender la matricula de distintas carreras a partir del año que viene.

En ese marco, durante el lanzamiento del programa "Aguas Seguras", la ministra de Educación de Jujuy, Isolda Calsina, aseguró que "por día no trabajado, día no pagado", sobre todo cuando tiene vigencia una conciliación obligatoria dictaminada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Y aseveró que también desde la cartera de Trabajo, se "tendrá que disponer medidas por no acatar la conciliación".

Los docentes, tienen previstos marchar esta mañana a plaza Belgrano para pedir por la derogación de la Resolución 7239-E-17.