Sofía "Jujuy" Jiménez "presentó" a sus bellas hermanas

Con una dedicatoria especial, la periodista y conductora Sofía "Jujuy" Jiménez, presentó a sus hermanas en la red social Instagram.

Sofía, Pilar e Inés son las hermosas mujeres que aparecen en una breve galería de fotos publicada por la periodista de Canal 13 de Buenos Aires.

En la red social de las fotos, la pareja del "pelado" Guillermo López publicó un cariñoso mensaje dedicado a sus hermanas y hermano, junto a unas producidas fotografías.

"H͙E͙R͙M͙A͙N͙A͙/O͙: Persona o animal, considerados con relación a otro, que es hijo de los mismos padres o al menos del mismo padre o de la misma madre. 👩🏻‍💻

Esa es la definición que aparece cuando googleas su significado, pero para mi la palabra H͙E͙R͙M͙A͙N͙A͙ significa MUCHO más que eso!!! Es A҉M҉O҉R҉ I҉N҉C҉O҉N҉D҉I҉C҉I҉O҉N҉A҉L҉ sobre todas las cosas.

Es la sensación de que no estás sola en esta vida, es saber que pase lo que pase ellas van a estar ahí, sea bueno o malo, para reír a carcajadas o llorar a llanto desconsolado, pelearnos por tonteras como si el mundo se terminara 🙄 o abrazarnos FUERTE con esa sensación de paz cuando cualquiera de nosotras lo necesite.

Es mirarnos y ya saber lo que piensa la otra, hasta muchas veces decir lo mismo y al mismo tiempo 😭. En mi caso, son esas personas (xq son 2) que me van a decir lo que quizás no quiero escuchar, pero como SIEMPRE van a querer mejor no dudo en prestar MUCHA atención.

Es alegrarse por los logros de la otra como si te estuviera pasando a vos, es ese llanto automático cuando vez que a la otra se le cae una lágrima.

Y podría seguir, pero quizás los aburriría, pero para terminar quiero pedirles disculpas pero l̫a̫s̫ m̫e̫j̫o̫r̫e̫s̫ h̫e̫r̫m̫a̫n̫a̫s̫ d̫e̫l̫ m̫u̫n̫d̫o̫ l̫a̫s̫ t̫e̫n̫g̫o̫ y̫o̫

😌😍😭❣️❣️❣️ @inesmjimenez & @pilu.jimenez son 🅻🅾 🅼🅰🆂 🆅🅰🅻🅸🅾🆂🅾 que tengo en esta vida 🙌🏻 ,

L҉A҉S҉ A҉M҉O҉ C҉O҉N҉ M҉I҉ A҉L҉M҉A҉, y simplemente digo ⓖⓡⓐⓒⓘⓐⓢ❣️

Ah, y una cosita más... estás fotos son un regalito para ustedes @checasilvia & @eduardoesteban.jimenez.1 que nos trajeron a este mundo y nos hicieron las personas que somos hoy.

Son los ℳℰᎫᎾℛℰЅ ✨

P/d: Gracias @anitathomasph 📸 @lolomkp 💄@draevafischer 👩🏼‍⚕️ por regalarnos este MEGA recuerdo 🙌🏻🎉 #nofilter #back"...