"Son grupos minoritarios"

Consultada sobre la medida del Cedems y su adhesión, la ministra de Educación Isolda Calsina indicó que la protesta congregó sólo a un grupo minoritario, y aclaró que mantuvo reuniones con los representantes de los institutos para complementar la resolución rechazada.

"Nosotros hemos trabajados en tres rondas de trabajo con los institutos y hubo muy buenos resultados, hemos avanzado", sostuvo la titular de la cartera.

Agregó la ministra que la protesta fue realizada por grupos minoritarios. "No son las instituciones, son personas, y muchas personas que no son docentes y pertenecen a partidos políticos, que -como vivimos en democracia y aceptamos el disenso- no coinciden con las medidas del Gobierno", dijo.

En cuanto a la resolución, Calsina detalló que se realizaron disposiciones complementarias en las que por ejemplo se habilitará el proceso electoral en el Instituto N§ 3, que tenía elecciones el próximo año.

Sumarios en San Pedro

En el caso del reclamo en la escuela de San Pedro por un posible caso de abuso, la ministra sostuvo que se dispuso un sumario administrativo, se apartó al profesor sospechado y se amplió la investigación a todo el personal de la escuela y al supervisor a cargo del establecimiento.

Calsina indicó que los protagonistas del hecho están siendo asistidos por un equipo interdisciplinario del Ministerio de Educación, y reconoció que "hay situaciones planteadas" por otras escuelas sobre abusos, y que en este sentido "la cartera tiene tolerancia cero" al momento de suspender a los involucrados.

El panorama en el interior jujeño

En el interior de la provincia el acatamiento al paro del Cedems fue dispar, y la suspensión de clases en general fue resultado de la ausencia de estudiantes a los establecimientos educativos, como ocurrió en San Pedro y Ledesma.

Si se habla del norte, en Purmamarca el acatamiento rondó el 23%, mientras que en Humahuaca fue de aproximadamente el 60%.

El Tribuno realizó un relevamiento minucioso de los porcentajes de adhesión a la medida de fuerza en los cuatro colegios secundarios de la ciudad histórica, y en la Escuela Normal “República de Bolivia” se registró una escasa actividad. Según informaron los directivos el acatamiento alcanzó un 70%. En el Secundario 25, en el turno mañana tuvo un 60% de adhesión, mientras que en el turno tarde, sólo el 40% de los docentes adhirió al paro.

En el Colegio Polimodal “Juana Azurduy”, la medida de fuerza tuvo un bajo acatamiento en el turno mañana y sólo alrededor de ocho docentes se sumaron a la medida de fuerza, siendo la actividad casi normal. De igual manera, en la Escuela Agrotécnica “General Manuel Eduardo Arias” sólo el 20% adhirió a la medida.

Algunos docentes expresaron que esta medida de fuerza les pareció “inoportuna” y manifestaron su descontento con la actual conducción gremial. (Informe: corresponsalías del interior)