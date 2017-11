Familiares de Coronel solicitan cadena de oración por los tripulantes 

Familiares de Víctor Hugo Coronel, el tripulante ledesmense del ARA San Juan pide al pueblo jujeño que los acompañen en las cadenas de oraciones que llevan adelante.

Ramón Segovia, tío de Víctor Hugo Coronel, enfermero suboficial 1º habló con nuestro matutino y mencionó que mantiene un contacto permanente con un sobrino que pertenece también a la Armada. Al respecto dijo que “el comentario que nos hace es que no nos llevemos mucho por las noticias que se dan, donde algunas personas salen a decir cosas como que ya quedaron viudas, o que le mataron al hijo,la realidad es que la fuerza armada no le dijeron eso, simplemente son momentos de angustia que vive cada familiar porque pasan los días y no hay noticia de ellos”.

Siguió diciendo que: “Es lógica esta reacción como también nosotros aquí nos desesperamos, angustiamos, pero mi sobrino que pertenece a la Armada está más preparado y es quien contiene a los padres y hermana de mi sobrino Víctor Hugo, una vez que la familia sepa oficialmente de lo sucedido que recién allí salgamos y digamos algo de acuerdo a lo que nos digan”.

Destacó que en un principio miraba televisión y se angustiaban demasiado y que hoy trata de ver otro tipo de programación, otras noticias y de estar informado a través de la línea telefónica con su sobrino que está mejor informado.

Sobre lo que le manifiesta su sobrino respecto a lo que pudo haber pasado con el ARA San Juan expresó "él tiene sus conocimientos porque también estuvo en un sumbarino, por eso siempre nos está dando esa esperanza, nos dice que si se puede, que ellos saben cómo contenerse adentro por el oxígeno u otras cosas pero el que no está preparado para eso piensa lo peor”, afirmó.

Recordó que su sobrino Víctor Hugo Coronel se integró a la fuerza armada y que lleva más de 20 años de antigüedad, “tuvo experiencia, en dos ocasiones, en Haití, venía todos los años a visitar a su familia, hace poco perdió a su madre, hay una casualidad, la cual la charlamos con la familia, el día 13 que embarcó era el cumpleaños de su madre, o sea mi hermana, son casualidades que la vida nos da, por eso le pido a mi hermana que, desde donde esté, lo ilumine, le de la fuerza y fortaleza que necesita para salir y que pronto lo encuentren para que la familia pueda volver a reencontrarse”.

También, informó que Víctor Hugo Coronel logró recibirse de licenciado en enfermería, un gran orgullo para sus padres, “cuando venía a visitarlos siempre lo hacía uniformado para que sus padres se sintieran orgullosos de él. Es un chango humilde, siempre que venía compartía con todos los vecinos y sus amigos, con lo que mantenía contacto permanente, además es mi ahijado así que imagínense el lazo que nos une, además de sobrino es mi ahijado”.

Aprovechó la oportunidad para hacer llegar a los familiares de los demás tripulantes del ARA San Juan fortaleza al igual que la tienen ellos, “desde aquí hacerles llegar la fe, esperanza y fortaleza. Solo imaginarnos si nosotros aquí estamos desesperados deben imaginarse cómo deben estar ellos de querer ver a sus seres queridos”, afirmó.

“Pedimos a la comunidad que nos ayuden a hacer las cadenas de oraciones que estamos llevando a cabo en la casa de sus padres a horas 21, todos los días, hoy es el quinto día que haremos la cadena de oración pidiéndole a la santísima Virgen de El Carmen, que ilumine la mente de los que los están buscando y que lo encuentren pronto”.

Mencionó ademas que hace días recibieron una lamentable noticia sobre el mal accionar de algunas personas oportunistas, “salieron con una lista a recaudar fondos para la familia Coronel, quiero dejar aclarado que la familia de Víctor Hugo no ha solicitado ningún tipo de ayuda y no autorizó a nadie a hacerlo. Duele que algunos oportunistas no respeten el dolor de la familia, no digo que tal vez no vayamos a necesitar pero si es así saldremos por los medios de comunicación”, expresó