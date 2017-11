Consecuencias por la postergación de la Cena

Tras el anuncio por parte del Ente Autárquico Permanente de la postergación de la Cena Blanca y el cambio del lugar de realización, hubo algunas repercusiones. Algunos colegios se vieron afectados porque tuvieron que reprogramar los actos de fin de año, incluyendo los de colación, y en otros hasta podría afectar el viaje de egresados.

Si bien el cambio de fecha, decidido por el gobernador Gerardo Morales, contempló la situación que atraviesan las Fuerzas Armadas ante la búsqueda del submarino ARA San Juan, el cambio de fecha estaría afectando la organización en algunos colegios.

"Que se haya pospuesto la Cena Blanca complica el viaje de los 40 alumnos que fueron carroceros y tienen el premio de ir a Buenos Aires con un profesor, que habían programado hacerlo después de la Cena Blanca del 1 de diciembre", explicó el vicedirector de la Escuela Técnica 2 "Raúl Zalazar", David Janco.

Esta nueva fecha podría afectar a quienes ya habían pagado su viaje de egresados a Brasil, previsto para el 17 de diciembre, ya que se estaría dando una superposición de fechas y que ahora pretenden resolver. Sin embargo, el Ente Autárquico Permanente recordó que los mismos jóvenes también se hicieron acreedores a un viaje a Francia, que seguramente se concretará en 2018, tras dilucidarse quiénes serán los que viajarán, ya que deben cumplir algunas condiciones, como ser mayores de 18 años de edad y sólo para los que cursaron el quinto año, por lo que dejaría de lado a los de sexto año, aunque todavía eso está por definirse, dijo el vicedirector Janco.

En la Técnica 2 hay cuatro sextos años, dos de Electrónica y dos de Construcciones, con un total de 65 estudiantes, de los cuales el 95% tiene previsto asistir a la Cena aunque desconocen las razones por las que el resto no irá.

GLADIS CABALLERO (COLEGIO 2)

En tanto, en el Colegio 2 "Armada Argentina" si bien la directora Gladis Caballero señaló que formalmente no hubo ninguna presentación de los inminentes egresados sobre un viaje previsto para la nueva fecha de la Cena Blanca. Dijo que de haber lo tendrían que hacer saber con una semana de anticipación, aunque estimó que probablemente si planificaron sus actividades teniendo en cuenta que la Cena se venía haciendo el 7 de diciembre y que lo del 1 -la primera fecha prevista- recién se decidió este año.

También recordó que suelen viajar pocos del Colegio, alrededor de veinte jóvenes de toda la promoción.

Aseguró, sin embargo, que debido a que el cambio de fechas se informó en la noche del viernes, ayer no se informó a todos los cursos formalmente la postergación de la Cena.

Reveló que el 90% de los que egresarán (96 alumnos en los seis quintos años) compró la tarjeta para la Cena Blanca, y estimó que la postergación permitirá sumarse a quienes no habían podido comprar la tarjeta. También dijo que el 10% que no asistirá se debe a una cuestión económica en su mayoría, pero la institución aportó una tarjeta liberada que se destinó a un joven y los docentes aportaron para una joven que no podía costearlo, mientras el resto habría desistido de concurrir.

Quienes sí se vieron afectados en su organización con la postergación de la Cena son los estudiantes del Colegio del Salvador, según trascendió por comentarios de los padres. Es que allí tenían previsto para el 7 de diciembre el acto de colación con lo cual tuvieron que adelantarlo para el 1 y 2 de diciembre, y reorganizar toda la "logística" de la ceremonia, especialmente en lo que hace al servicio de catering.

En tanto, no hubo ningún comentario respecto al lugar elegido para su realización en la Ciudad Cultural. Trascendió "off the record", que aún se está organizando cómo se distribuirá el predio, la ubicación de carpas, la infraestructura que incluya sanitarios, mientras la zona destinada a la tradicional pasarela sería donde suelen desfilar las carrozas. También se prevé usar otro montaje que incluirá la colocación de piso en las carpas.

El retraso permitirá a quienes no pudieron adquirir la tarjeta hacerlo, ya que hasta ahora el 90% de los egresados de capital la compraron. Sin embargo, el titular del Ente comentó a los medios el viernes que a cinco colegios les faltaba adquirir las tarjetas, y que todo todavía estaba sujeto a modificarse si así lo amerita el caso del submarino desaparecido.

El caso de la Técnica Nº 1

JORGE ZAMBRANA

Por su parte, en la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Escolástico Zegada” los directivos aún no tomaron conocimiento de ninguna consecuencia por la postergación de la Cena Blanca, aunque los alumnos del establecimiento no acostumbran a realizar viaje de egresados debido a que deben organizarlo con uno o dos años de anticipación y por los costos que muy pocos pueden afrontar, según se informó.

Los estudiantes de la Técnica 1 en un 80% tienen previsto asistir a la Cena Blanca, teniendo en cuenta que son cuatro sextos años que suman alrededor de 80 jóvenes, mientras que el 20% que no asistiría en su mayoría es del turno noche, que habrían manifestado que no lo harán por una cuestión económica. El director Jorge Zambrana explicó que los últimos suelen optar por no ir, porque son mayores y eligen eso, mientras que los jóvenes que desean ir y necesitan alguna ayuda para poder hacerlo “cuentan con el total apoyo de los directivos”, dijo el director.