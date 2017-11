La actriz Vanessa Redgrave presentó su ópera prima

La prestigiosa actriz británica Vanessa Redgrave, protagonista de filmes como "Blow up" de Michelangelo Antonioni (1966) y "Expiación, deseo y pecado" de Joe Wright (2007), fue una de las más destacadas figuras del 32º Festival de Cine de Mar del Plata. En este marco la intérprete de 80 años, presentó su filme documental llamado "Sea Sorrow", su primera película como directora, en la que deja traslucir su visión sobre drama humanitario de los refugiados que llegan a Europa desde Asia y África. La intérprete, hoy una leyenda de la actuación, ofreció una conferencia de prensa en el Salón Dauphin del NH Gran Hotel Provincial de la ciudad costera durante un encuentro del que participó El Tribuno de Jujuy.

La británica Vanessa Redgrave fue considerada por Arthur Miller y Tennessee Williams como la mejor actriz de su generación.

Durante la rueda de prensa Redgrave no solo brindó detalles de su filme sino que se mostró muy conmovida por el drama del submarino argentino desaparecido hace ya 12 días y se refirió a su trabajó en el filme nacional "Un Muro de Silencio" de Lita Stantic.

Notablemente afectada por la tragedia del ARA San Juan, Redgrave comenzó el encuentro con los medios haciendo referencia al tema. Acompañada por Carlo Nero, el hijo que tuvo con su actual marido el actor Franco Nero y productor de su filme, Redgrave expresó gran pesar por la situación de los 44 tripulantes del submarino desaparecido

"Todos los miembros de mi familia eran miembros de la Armada Real Británica durante la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo era instructor de la escuela en donde se formaban los marineros, mi padre era un marinero común, los dos hermanos de mi madre estaban en la armada y uno de ellos luchó en el Pacífico, y murió en el Pacífico. Les cuento esto para que entiendan por quÚ quiero hablar de la desaparición del submarino argentino antes de hablar de ninguna otra cosa".

Y muy acongojada contó, "en momentos como estos, de gran tragedia, necesitamos acercarnos y hablar desde el fondo de nuestro corazón. Estuve viendo las noticias y realmente me sentí avergonzada de darme cuenta que a los familiares no se les comunicó de manera clara qué era lo que estaba pasando y esto debería ser lo más importante. Y nosotros, que somos miembros del campo de la comunicación, del cine, de la TV, del teatro, de la prensa, si no podemos hablar claramente y desde el corazón, entonces ¿para qué vivimos en este planeta?", dijo.

"Ustedes son para mí una línea de comunicación directa con los familiares, a quienes quiero enviarles mis respetos", expresó.

La película

Fuertemente comprometida con la temática que aborda, contó que decidió hacer su documental tras la conmoción que le provocó la foto de Aylan Kurdi, el niño de tres años, ahogado en una playa de Turquía, tras el naufragio de dos embarcaciones de refugiados sirios y que generó conmoción en el mundo. Y luego Carlo Nero explicó el desarrollo del proyecto del filme "Sea Sorrow" y contó que Redgrave "tenía la idea de hacer un filme que combinara elementos dramáticos relacionados con los que Shakespeare había escrito sobre refugiados en los monólogos de Próspero en ‘La Tempestad‘ ; y la idea fue combinarlos con la situación actual. Como punto de partida, Vanessa vio el horror del niño que apareció muerto en las costas de esa playa, y obviamente pensó en que se trataba de una muerte evitable, tan solo si ellos hubieran tenido una forma segura de llegar a donde querían".

La muerte de Aylan Kurdi cobró en la prensa mundial una enorme repercusión. Al ser consultado acerca de la posibilidad de que este revuelo haya estado vinculado con que Aylan era un niño blanco, y no negro como las decena de chicos que fallecen en escapando de guerras, Nero indicó que "el planteo es interesante, de hecho nunca lo había pensado en esos términos. Obviamente yo personalmente puedo decir que si el niño hubiese sido negro hubiese tenido la misma reacción. No me puedo poner en los zapatos de otro, pero creo que la reacción hubiera sido similar. Es verdad que quizás algunas personas no hubieran reaccionado de la misma forma. Hay un racismo subterráneo, porque nadie sale a la luz a decir "yo soy racista" y todos dicen "yo creo en la igualdad", aunque después miran diferente a una persona dependiendo del color de su piel. Estamos viendo niños que mueren en el mar, y eso es inaceptable. Yo creo que lo opuesto del bien no es el mal; lo opuesto del bien es la indiferencia".

Al abordar este tema Vanessa Redgrave evocó una situación discriminatoria sufrida por quien es hoy su marido, el actor Franco Nero. "Conocí al padre de Carlo, Franco, en 1966, y cuando terminamos de filmar en Los Ángeles nos visitábamos asiduamente. El venía a Inglaterra de vez en cuando. El racismo que él experimentó siendo un italiano de ojos azules fue increíble. Por supuesto que él no quería volver a Inglaterra muy seguido, pero era su manera de ser combativo como lo soy yo. Franco le decía a la gente de inmigración británica ¿Ustedes creen que yo me quiero quedar en Inglaterra? Yo odio Inglaterra! Por la única razón que vengo a Inglaterra es porque me enamoré de una inglesa", relató.

Para el filme, directora y productor entrevistaron pequeños refugiados sirios. Nero indicó que "al principio del documental se oyen las voces de niños sirios, esto marca el tono, establece las bases para el desarrollo del film, porque todo lo que viene luego, está absolutamente conectado con esas voces que se escuchar al principio". Por su parte la actriz agregó que "cuando los gobiernos hablan de los refugiados, solamente pueden contemplar la contención de un puñado de ellos; por lo cual es natural que yo piense que hay una razón escondida que hace que esto suceda. Me llama poderosamente la atención que todo el derecho internacional de los Derechos Humanos, todas las convenciones que protegen a las personas, están siendo violados sistemáticamente por todos los gobiernos, excepto por Alemania. Todos los jóvenes están siendo deportados a sus países o a Turquía mediante un acuerdo que se firmó entre Turquía y la Unión Europea. Cualquiera que haya llegado despuÚs del 16 de marzo de 2016, será deportado a Turquía. Y por supuesto muchos terminan en prisión porque hay países que no están preparados para recibir a los refugiados. La tragedia del niño kurdo Aylan Kurdi expresa la tragedia de decenas de miles de refugiados".

Vanessa Redgrave también se refirió a su labor en la película argentina "Un muro de silencio" de Lita Stantic, "no sé por qué pero nunca la he visto, pero sí me reuní muchas veces con Las Madres de Plaza de Mayo que para mí han sido un regalo de Argentina", dijo para concluir.