Robó a unos jubilados 75 mil pesos de ahorros

SALTA (Agencia). Un ladrón, de buen aspecto y trato amable, que se hizo pasar por un operario de la empresa Edesa, ingresó a la casa de un matrimonio de abuelos y robó todos sus ahorros.

Uno de los rasgos que suelen utilizar los ladrones es el buen trato frente a sus víctimas, para engañar con el “cuento del tío”.

El hecho ocurrió el jueves, pasadas las 16, cuando el sujeto, de unos 40 años, que estaba vestido con una camisa blanca y pantalón oscuro, golpeó la puerta de la familia que reside en el barrio San Martín, de San José de Metán.

Armando Moschino, un jubilado de 84 años, comentó que estaba durmiendo la siesta cuando su esposa lo despertó para que atendiera al malviviente. El sujeto mintió que pertenecía a la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica y dijo que había ido a solucionar "una fuga eléctrica".

El ladrón llevaba una carpeta y un buscapolo para realizar los supuestos controles. Moschino y su esposa, Nancy Tacchi, lo hicieron pasar. "Tenía buen aspecto y era de trato muy amable. Cuando estaba adentro me dijo que quería ver todos los enchufes porque había un problema eléctrico y tenía que hacer las verificaciones", dijo Moschino.

Con una admirable facilidad de palabras y muy tranquilo, el supuesto operario le dijo al jubilado que le facilitara su recibo de sueldo, que la empresa le iba a dar un carnet y que le iban a reconocer la falla e incluso le otorgarían una bonificación.

"Después de eso me dijo si tenía billetes de cien pesos, pero uno que terminara con la letra I. Eso me llamó la atención, pero me fui a mi pieza a buscar uno y creo que me estuvo observando", dijo don Armando. Luego de buscar, el jubilado le fue a decir que no tenía ningún billete de ese tipo y continuaron recorriendo los sectores con enchufes, hasta que llegaron a la galería.

"Cuando estábamos en la galería me dijo que me quedara ahí y que mirara el enchufe para observar si salían chispas, que iba a ir probando", detalló el jubilado.

Ese momento fue aprovechado por el malviviente que se dirigió hasta la pieza de los abuelos, comenzó a revisar, hasta que encontró alrededor de $ 75.000 que guardaban en la mesa de luz. Doña Nancy tampoco se percató de la maniobra porque estaba viendo la novela.

Lo que llama la atención es la tranquilidad con la que se manejó el delincuente, que se tomó todo el tiempo necesario para realizar el engaño.

La huida

Luego de apoderarse de los ahorros de los jubilados, le dijo a Moschino que fueran a ver el medidor que está al frente de la casa. "Me dijo que se movía, que algo estaba mal y que iba a hacer una verificación, que iba hasta la esquina donde estaba la caja. Me pidió que mirara el medidor para ver si había alguna falla. Pero no regresó más", dijo Moschino, todavía sorprendido .

El jubilado quedó preocupado por la situación y se comunicó con la empresa Edesa y le informaron que ellos no habían mandado a nadie y que tuviera cuidado. No había desorden en la pieza. Pero luego Moschino descubrió el robo de todos los ahorros de él y de su esposa, porque ambos son jubilados. Iban a destinar ese dinero para la pintura y arreglos de su vivienda.

Luego Moschino radicó la denuncia en la Comisaría 30. La Policía no pudo dar con el delincuente, pero advirtió a la comunidad sobre el suceso, para que no se repitan hechos similares.