Zapla con la necesidad de ganarle a San Jorge

En el tramo final de la Etapa Clasificatoria del Federal A es donde la definición comienza a sentirse y Zapla no puede relajarse, ya que viene de 2 derrotas consecutivas y por eso necesita volver a ganar esta noche a las 22 contra San Jorge en el estadio "Emilio Fabrizzi".

El encuentro válido por la 15º fecha de la Zona 4 estará controlado por el salteño Federico Guaymás Tornero junto a Cristian Yareco y Gustavo Benítez.

En medio de la seguidilla de partidos el "merengue" de Horacio Zingariello no tiene tiempo para lamentos tras la goleadas recibida en Misiones, 5 a 1 ante Crucero del Norte, y deberá recuperar cuanto antes esa solidez defensiva en su casa para mantener la distancia sobre sus rivales en la zona de clasificación. Además en lo anímico y pese a dura a la situación económica que vienen sufriendo deberán demostrar esa fortaleza respaldada en el orden y concentración que le brindó el buen colchón de puntos, 23, que hoy lo sostiene como escolta de Sarmiento. Y en medio de lesiones y suspensiones que viene acarreando, el técnico apostaría a Martinich, cumplió la sanción, en el lateral izquierdo reemplazando al expulsado Sueldo y Jonatan Acosta retornaría a la titularidad como generador de juego en lugar de Méndez que llegó al límite de tarjetas amarillas. Después el equipo se complementaría con la misma formación que cayó el pasado viernes en Garupá pese a que en estos pocos días no realizó el ensayo formal de fútbol. Además por una molestia muscular no reaparecería el delantero Ladogana, tras la suspensión. El atacante fue el último verdugo de los tucumanos en la primera ronda cuando Zapla los superó 2 a 1.

Por otra parte, el equipo de Hugo Corbalán sufrirá un sólo cambio obligado por la expulsión del defensor Zambrano. Y luego del empate sin goles frente a Gimnasia y Tiro en San Andrés ingresaría el joven zaguero Guardia para reafirmar este compromiso de sumar la mayor cantidad de puntos hasta el final y así evitar el temido descenso. Sabiendo que una de las figuras del "expreso verde", "JJ" Morales, no estará debido que se recupera de un desgarro previo al choque con el "albo".

En tanto que en los últimos días hubo un nuevo cambios de fechas para los últimos partidos por parte del Consejo Federal. Es que el fixture anterior se sostendrá hasta el sábado a la noche cuando el "merengue" en estadio "Martearena" de Salta se mida con Juventud por la 16º fecha pero ahora la modificación establece que por la 17º lo hará el 9 de diciembre contra Mandiyú en Palpalá y la 18º y última fecha se jugará el martes 12 visitando a Chaco For Ever.