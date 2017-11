Por qué esta noche no sale al aire Showmatch

A pesar de que, como todos los martes, esta noche estaba prevista una nueva emisión de Showmatch, Marcelo Tinelli anunció que el programa no saldrá al aire. Sobre el final de la gala de Bailando de anoche, lunes 27 de noviembre, el conductor anunció:

Mañana tenemos paro del Sindicato argentino de televisión por lo que no vamos a salir al aire, porque teníamos programa en vivo y no va a haber programa. Nosotros vamos a estar recién el jueves otra vez en este Bailando 2017.

De esta forma, Showmatch respetará su grilla habitual el resto de la semana: no saldrá al aire mañana miércoles, para regresar a la pantalla este jueves.