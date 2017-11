“Desde el peronismo vamos a hacer una oposición firme, clara y no destructiva”

En los estudios de Jujuy FM se desarrolló ayer la entrevista en la que participaron los periodistas de la emisora Mercedes Halle y Marcelo Giménez. Rubén Rivarola dijo que la política le había dado muchas alegrías y también ingratitudes que lo entristecieron, pero logró remontarlas porque “el tiempo lo supera todo”.

Señaló que la política lo apasionaba y que la vivía con la misma intensidad que a su vida privada.

“Mi estilo es trabajar por mi provincia y mi partido que me dieron mucho. Estoy orgulloso de ser peronista y voy a seguir trabajando hasta el último día de mi vida dentro del partido”, aseguró.

¿Cómo asume este desafío de conducir los destinos del partido justicialista jujeño en un contexto totalmente adverso

El peronismo siempre está vivo, es una llama latente que en cualquier momento vuelve a resurgir y con mucha fuerza. Es cierto que el peronismo está atravesando un momento crítico con algunos dirigentes, pero no la mística ni las ganas de salir a trabajar.

Si hablamos de la cuestión monetaria del partido está destruido, se debe bastante dinero, pero los desafíos para ser desafíos tienen que ser difíciles porque si uno encuentra todo bien, todo en orden, ya no es desafío, sólo hay que sentarse a conducir.

Tengo mucha gente que me va a acompañar que forma parte de la lista que se armó luego de varios días de consenso.

Es una obligación de todos los sectores políticos de avanzar y darle toda la fuerza al partido.

De ninguna forma hay que bajar los brazos, ni en la vida privada ni pública y menos al partido justicialista que tanto le ha dado a la Argentina. Por eso hay que convocar a todos a trabajar para levantar al peronismo porque entre todos vamos a salir adelante. Por eso les pido por favor que me ayuden.

La gente necesita ser escuchada porque está pasando un difícil momento. Creo que se está viviendo una situación terrible para los chicos, los estudiantes, las amas de casa, los servicios cada vez suben más como también la nafta y yo quiero saber cuándo van a subir los sueldos de los trabajadores. Hay que cambiar muchas cosas.

¿Ha considerado realizar una autocrítica?

Dentro del partido tenemos que hacer primero una autocrítica profunda de todos los peronistas y después salir a hablar con el gobernador, el vicegobernador, con quien quiera escucharnos, para hacer una crítica constructiva, señalando los errores.

Desde el peronismo vamos a hacer una oposición firme, clara, pero no destructiva. Vamos a construir lo mejor que sea para nuestra provincia y la Argentina.

En su rol del presidente del PJ se avizoran dos desafíos muy claros, por un lado recuperar el partido y por el otro trabajar con miras a las elecciones generales de 2019.

La primera meta que tengo es fortalecer nuestro partido. Hay que empezar a trabajar y de ahí irán surgiendo las otras cuestiones. Si alguien que está haciendo política le dice que no quiere ser candidato le está mintiendo, pero todavía falta mucho.

Mi idea hoy es ponernos a caminar, pedirle a los compañeros que salgan a la calle a escuchar a la gente. Ellos necesitan decir cuáles son sus problemas. Se nos está yendo mucha juventud en nuestra provincia porque aquí no tiene posibilidades de trabajar y a eso no lo dice nadie. Hay muchos que como no tienen futuro se van.

Le doy el ejemplo de Palpalá, donde Zapla tenía seis mil obreros. Cuando pagaba Zapla se dinamizaba la economía y hoy la fábrica está destruida. Se terminó el trabajo en Palpalá y la gente que no tiene trabajo se tiene que ir a buscar su futuro, y ya no vuelve. Entonces se va desarmando lo que es la familia.

Nosotros hemos perdido dos grandes cosas en la Argentina, la familia y la cultura del trabajo. Hay algunos jóvenes que quieren trabajar lo menos posible, se ha perdido la esencia del esfuerzo, del proyecto, la capacidad de soñar. Los argentinos y los jujeños debemos recuperar los sueños, de encarar proyectos para adelante, qué queremos de nosotros, de nuestros hijos, de nuestro hogar, de nuestros dirigentes. Si uno siente que se le van yendo los sueños, se le está yendo la vida, por eso sigo soñando.

¿Cuál es su visión de la gestión del Gobierno y en ese marco qué proyectos tiene para aportar?

En mi opinión al Gobierno le falta mucho, pero quizá estoy equivocado. Usted hoy va a pedir un préstamo en el banco y les hablan de un 35, 38 y 40 por ciento de intereses, entonces es imposible asumir la deuda y ahí le van cortando los sueños. Lo primero que hay que hacer es bajar la inflación y exigir a los bancos que dejen de cobrar semejantes tasas de interés.

Tenemos que tener un banco de fomento fuerte. El Macro debiera ser ese banco de fomento porque es el ente financiero de nuestra querida provincia. Es el que tiene los cien mil plásticos de las personas que cobran en el banco.

Segundo, la energía eléctrica que se paga en Jujuy es la más cara del país. Esto afecta los costos de la producción y a las familias que no pueden afrontar esas tarifas.

Este jueves está previsto a las 19 el acto de asunción de las nuevas autoridades del PJ. ¿Qué puede anticipar?

Ya se han cursado las invitaciones a todos los compañeros y los queremos recibir con el afecto peronista, pidiéndoles a los que critican que se pongan a trabajar con nosotros. El peronismo no se construye con una sola persona, si no trabajamos todos juntos vamos al fracaso. Todos debemos empujar el carro en este momento y buscar soluciones para nuestra provincia.

Cuando se iniciaba la entrevista habló de las cuestiones que le cobró la política y de las largas conversaciones que demandó lograr una lista de unidad.

Estuve siete días trabajando mañana y tarde buscando consensos y no me quejo porque salió bien. Ahora es tiempo de trabajar y no es necesario estar en una lista si uno quiere participar. Los que se quieran sumar van a tener el partido.

Hay sectores que critican que no hubo internas

No hubo internas porque no se presentaron. El que quería pudo haberse presentado, tenía el derecho de hacerlo. Por algo no se habrán presentado.

En función de lo dicho se infiere que al justicialismo pueden volver los que se fueron, puntualmente los renovadores

El peronismo es amplio y muy generoso. Si quieren volver las puertas van a estar abiertas. Como presidente del partido voy a abrir las puertas a todos, sin excepciones. Pero hay que poner límites porque hay algunos que vienen, dicen que quieren ser candidatos y cuando no lo obtienen se van. Vamos a tener un tiempo de acomodar el partido para comenzar a trabajar desde el llano.

La idea es armar una mesa de consenso para entre todos levantar el justicialismo.

¿Hablamos de puertas abiertas y las giratorias?. ¿Entiende que tal vez sea el momento de establecer reglas claras?

La puerta giratoria le hizo tan mal al partido justicialista. En este momento necesitamos que vuelvan los que quieran trabajar en unión. Les pedimos a los peronistas de bien que nos acompañen.

Creo que nos toca una lucha muy dura para volver a enamorar a los afiliados.

Ojalá se entienda que una sola persona no puede hacer nada, se necesita un equipo de trabajo con muchas ganas, militancia y deseos de salir adelante. Yo quiero una provincia reluciente, no quiero un Jujuy con problemas de cortes, de falta de trabajo e inseguridad.

¿Cuál es el rol que le asigna a la juventud?

La juventud tiene que meterse, no sólo criticar, debe involucrarse en la vida partidaria. Veo jóvenes que se están juntando, que quieren trabajar. Sin la juventud no vamos a poder hacer nada. Ellos tienen una gran energía.