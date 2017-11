“Big data: es como una investigación permanente”

Es director regional de Social Live, empresa big data. Trabajó para Twitter y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Durante su visita por el “Social Media Day Jujuy” habló sobre la importancia de empezar a aplicar la inteligencia de datos para la consolidación de las empresas.

-¿A qué se denomina big data?

En realidad big data se puede considerar a cualquier volumen grande de información que uno no pueda manejar de forma manual, donde la tecnología parece ayudarnos a procesar mucho volumen de información o data, basado en redes sociales, en lo que la gente dice y hace en sus redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. Vengo trabajando a lo largo del país en lo que se refiere a “inteligencia de datos”, para que todo el mundo conozca que se puede utilizar estos datos, en una pyme, gobierno, un pequeño negocio, hay tecnología para sacarle provecho.

-Entonces, todo lo que publicamos en las redes, ¿es de uso público?

En realidad se trabaja solo con información pública. Todo lo que yo publique con algún nivel de privacidad, como por ejemplo si mi muro de Facebook es privado y únicamente lo ven mis amigos, no se puede acceder a esa data. Pero si se publica en una fan page o en un amigo que tiene el muro público en Twitter, Facebook o Instagram, si no hay privacidad de por medio, la data es pública. Entonces ahí las plataformas tecnológicas pueden tomar todos esos datos para conocer la audiencia.

-¿Cuál es la importancia de aplicar esto?

Es súper importante porque nos permite analizar en tiempo real, qué es lo que la gente opina de mis productos, servicios y de mi competidor. De esta manera, yo puedo saber qué y cómo decirles, qué venderles, etc. Hay que entender que todos esos datos son como una investigación permanente que nos da mucha ventaja competitiva porque en el pasado, una empresa, por ejemplo, tenía que lanzar una propuesta y ver cómo la gente respondía. Ahora lo puede investigar antes para conocer cuáles son los gustos y preferencias de los usuarios o compradores, y así mejorar mi rendimiento. En concreto, el big data permite reducir el tiempo, los costos, los recursos, es tecnología usada al servicio de empresas, gobiernos u organizaciones, para sacar provecho a lo que la gente hace y dice en digital y así, poder orientar el mensaje de acuerdo a lo que yo quiera vender.

-En Argentina, ¿se suele utilizar esta herramienta?

Absolutamente. Cada vez más, tanto empresas como sector publico quieren saber lo que los clientes o ciudadanos opinan tanto de sus marcas, sus productos, servicios, la atención al cliente, la posventa, etc. A nivel ciudadano, por ejemplo si la gente se está quejando de un bache o algo en la ciudad, permite que el municipio se entere y lo pueda solucionar. Se está usando cada vez más porque básicamente es tener información de primera mano, sin tener que ir a una encuesta o llamados telefónicos y eso acelera mucho el tiempo de respuesta. Así que el big data es algo que llegó para quedarse, es algo que es real no algo que se viene, sino que ya se está usando en Argentina.

-Algún caso de éxito…

Hay muchos. Por ejemplo trabajando a nivel regional que una marca de bebida isotónica, ellos estaban muy interesados en averiguar lo que la gente hablaba de las maratones que impulsaban en Argentina, México y Brasil los domingos por la mañana. Cuando se trabajó con big data, se veía que había mucha conversación en ese horario pero no porque la gente esté hablando de maratones, sino porque la gente volvía de un evento y buscaban tomar la bebida para irse a dormir más frescos. Entonces, esto permitió entender que la gente hablaba de la marca pero no como ellos pensaban, les hizo cambiar el mensaje y sacaron un montón de inversión que tenían en maratones y lo pusieron en eventos, sponsoreos y quioscos. Entendieron que el mensaje venía por otro lado, no por el deporte. Ese fue uno de los casos más destacados del uso del big data para entender cómo mejorar nuestra comunicación.

Espero que todos puedan entender que esto es una tecnología actual, al alcance de la mano. Hay herramientas gratis, servicios más avanzados, proveedores locales o internacionales, pero el big data sobre el mundo digital es una realidad, le da muchos beneficios a las empresas o Gobiernos para ahorrar tiempo y dinero, y sobre todo los ayuda a tomar mejores decisiones.

En ese sentido, mi recomendación es que la gente se anime, investigue y que lo aprovechen porque realmente los va a ayudar mucho en cada uno de los objetivos que tengan.