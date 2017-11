Denuncian estafas con la compra de lotes

Una importante advertencia en torno a la adquisición de terrenos en loteos de la provincia urge que se conozca. A la hora de adquirir uno es clave pedir el número de padrón y averiguar en la Dirección de Inmuebles para evitar comprar loteos o condominios no aprobados, porque se dieron casos en que algunos ni siquiera iniciaron el trámite, generando perjuicios a los compradores.

Sucede que se hizo frecuente que muchos comercialicen los lotes cuando aún están en trámite de aprobación en Inmuebles, que si bien es aceptado genera largos períodos de espera para acceder a la escritura que puede superar los cinco años. Es que algunos cuadriculan los lotes y los venden "en condominio", y en otros casos, se comercializan sin que se haya iniciado el trámite en la Dirección de Inmuebles, que es lo que preocupa.

"Descubrimos que hay empresas que se han dedicado a comercializar loteos que ni siquiera están presentados. Inclusive vimos gente famosa que hace propaganda de una empresa que ofrece esos loteos", precisó Walter Cabezas, vicedirector de Inmuebles de la provincia.

Sostuvo que desde el organismo se debe actuar mejor, y reconoció que hay cosas que se les están yendo de las manos por la cantidad. Estimó que para la venta los loteos deberían aprobarse para ser vendidos.

Por ello enfatizó en la necesidad de consultar antes de adquirirlos y aseguró que en Inmuebles cuentan con información actualizada donde se puede preguntar si el loteo está mínimamente iniciado, sobre cuáles están habilitados y cuáles no.

"Lo que pasa es que la aplicación de la Ley 2.903 de Fraccionamiento de tierras, del año 72 " nunca ha sido puesta en vigencia bien, la autoridad de aplicación, la Dirección de Inmuebles tendría que haber salido a hacer cumplir esa ley ya que nosotros nos regimos por esa ley", explicó. Por eso a la hora de adquirir un loteo, según el referente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, Guillermo Bustamante, en estos casos es de suma importancia conocer la denominación de "condominio", sus alcances y lo que significa para los compradores. Advirtió que al adquirirlos de esta manera "todo es de todos, no tienen un lote determinado más allá de que lo vendan marcados, pero en los papeles es de todos. Entonces si alguno de todo el loteo tiene un problema judicial y lo embargan, los embargan a todos, porque no tienen matrícula y padrón individual sino uno sólo donde están todos", explicó.

Por ello la recomendación es "informarse" a la hora de comprar lotes, en la Dirección de Inmuebles o acercarse a alguna inmobiliaria seria.

Para Bustamante, las personas que suelen caer en esta inviable operación suelen ser aquellas que están desinformadas y desconocen este tipo de detalles claves. Es que muchas veces se les hace visitas al lugar y se les presenta los lotes demarcados, pero en los papeles no está comprando algo tangible individualizado ya que no tiene padrón ni matrícula.

Una de las consecuencias de adquirir lotes, sin que haya sido aprobado o si no tiene el trámite iniciado, es que no pueden acceder a créditos bancarios para construir ya que no se puede hipotecar, y si no tiene padrón ni matrícula tampoco está identificado.

El problema, en caso de detectar estos detalles luego de la compra es que si bien la acción indicada sería apelar a una denuncia penal, muchas veces ya firmaron su aceptación en el boleto de compra, "en la letra chica", que indica que adquirieron un lote en condominio.

También puede ocurrir que con la firma les dicen que se les va a escriturar en el momento que la Dirección de Inmuebles les apruebe el loteo, "eso puede ocurrir mañana, pasado o nunca porque, y si el trámite que iniciaron Inmuebles considera que la zona no es apta y no lo aprueban, nunca tendrán su escritura; o si no iniciaron el trámite del loteo nunca tendrá la aprobación", precisó.

Es debido a los casos de ventas de lotes con ciertas irregularidades que la Cámara Inmobiliaria de Jujuy brega para que se erradique la informalidad.

En este sentido, su referente, Guillermo Bustamante, recordó por ello que existe la ley de Fraccionamiento de tierras que indica que las inmobiliarias deben tener un responsable que debe ser martillero público o corredor inmobiliario. Dijo que no se cumple porque muchas veces no son idóneos los que están a cargo de esas ventas.

Esta ley permite que como martilleros, al matricularse tengan que dar fianza real y personal para obtenerla, con lo cual si hacen algún acto de mala praxis deben responder con su patrimonio y con la garantía que da el Colegio de Martilleros.

“Cuando viene alguien a la inmobiliaria, en muchos casos ponen en tus manos los sueños de toda su vida, adquirir la primera casa o el lote para poder construir, entonces no se puede dejar en manos de cualquiera para que lo estafe y la que pagan los platos rotos lamentablemente es siempre la gente más humilde porque tiene menor conocimiento de estas cosas”, precisó.

“Va a salir pronto una nueva ley, va a tratar de regularizar la situación de esa gente que compró en esos casos, haremos loteos de hecho existentes para darles una mano”, precisó Walter Cabezas, vicedirector de Inmuebles, aclarando que si bien no es un tema de ellos el Estado dará respuesta.

Será para quienes tienen consolidado el loteo y no lo tienen aprobado, serán contemplados por la normativa ya que actualmente no hay una figura que regularice eso.

Se contemplará entre ellos, loteos que no cumplen las dimensiones mínimas de calles, por lo que no podrían ser aprobados al estar fuera de la ley.

Consideró que no se habla de sanciones pero corresponderían, en los casos de las ventas mencionadas, que se entablen acciones legales.

La tardanza es porque deben cumplir servicios

Hasta ahora la ley de Fraccionamiento de tierras tendría otra falencia, no se hacía partícipe a la Municipalidad y se le enviaba el plano aprobado para que tome conocimiento. Así lo explicó el vicedirector de Inmuebles Walter Cabezas y afirmó que actualmente están trabajando con las comunas tendientes a que ellos brinden una factibilidad municipal de aprobación de los loteos.

En torno a los largos lapsos que pasan antes de la aprobación de un loteo, que dura años, Cabezas reconoció que dependen mucho de la obra de infraestructura que tienen. Precisó que para ser aprobados los loteos deben tener básicamente agua y luz, las calles deben estar abiertas y enripiadas, cuya constancia las maneja la Municipalidad, y aclaró que no se les pide que cordón cuneta.

Es que hay dos etapas en el loteo, la del anteproyecto para el cual debe tener factibilidad de agua, de luz, no inundabilidad y factibilidad municipal; y actualmente se suma la exigencia de un estudio de impacto ambiental. Este último requerimiento se da porque al hacer un loteo implica también quitar árboles y cambiar la topografía de los terrenos. Para hacer el estudio de impacto ambiental el loteador debe pagar a peritos particulares que realice el mismo.

El anteproyecto del loteo se tramita en Inmuebles y se aprueba con un decreto con el cual recién se puede comercializar un loteo.