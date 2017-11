El juicio a Milagro Sala comenzará mañana

El Tribunal que participará en el juicio estará integrado por los juecesAntonio LLermanos–presidente de trámite-,Luís Ernesto KamadayMario Ramón Puig–habilitado-, quienes fijaron una segunda audiencia para el día viernes 1º de diciembre.

Se trata de dos hechos supuestamente cometidos por Sala, quien habría amenazado telefónicamente a personal de la policía provincial, pertenecientes a la Comisaría Seccional 56 de Alto Comedero, el 13 de octubre de 2014. El primero habría ocurrido a las 22.30 horas aproximadamente, cuando el Oficial Principal Rubén Eduardo Vásquez, que se desempeñaba como Oficial de Servicio, se encontraba recibiendo una denuncia a una mujer.

En esa circunstancia, se presentó el abogadoAlberto Bellidorefiriéndole que ladiputada Milagro Saladeseaba comunicarse con él, y al momento de atender el teléfono móvil que le acerco el letrado, e identificarse como el Oficial de Servicio, la mencionada persona, cuya voz reconoció como la de Milagro Sala,le exigió en forma autoritaria que le restituyera a una mujer, de apellido Vargas, todas las prendas y calzados secuestrados. Pese a que se le explicara que desde la Fiscalía de turno, no se había dispuesto ninguna medida en cuanto a los secuestros, Sala comenzó a insultar, manifestando que“las bombachas puede quedársela para usted, su jefa, su mujer y todo el personal de la comisaría porque son una manga de maricones”y que“van a tener noticias porque voy a poner una bomba y voy hacer volar a todos”.

Sala continuó con los insultos, a los que sin responder, el oficial Vásquez procedió a devolver el teléfono móvil al Dr. Bellido, y le manifestó que escuchara él mismo los insultos e improperios de Sala, solicitándole que se retirara, y que esperara en la guardia para ser atendido cuando le llegara su turno. Posteriormente, el mencionado abogado se retiro de la dependencia policial.

El segundo hecho habría sucedido a horas 22.50 aproximadamente, cuando la Jefa de la Comisaría Seccional Nº 56, ComisarioÁngela Silvina Caberorecibió un llamado de un teléfono móvil a su teléfono particular móvil, donde al atender escuchó la voz de un hombre quien le manifestó que esperara un momento que le hablarían.

Instantes después escuchó la voz de una mujer y al preguntarle su identificación le respondió“soy la diputada Milagro Sala”y seguidamente comenzó a vociferarle que el personal de su Comisaría eran unos incompetentes, que no querían entregar las ropas, y que el oficial a cargo “ha dejado ir a la chorra”.

La Comisario Cabero le pidió que le explicara bien lo que quería decir porque no entendía lo que sucedía, manifestándole que es la Fiscalía la que tiene la facultad de disponer la libertad de las personas, así como los secuestros ordenados. Fue allí que Milagro Sala comenzó a insultarla diciéndole“pasa que ustedes son una manga de incompetentes, cuando les ponga yo una bomba me van a conocer a mí, los voy a hacer volar a la mierda, ya me van a conocer”.

Al advertir que la mujer mencionada continuaba profiriendo insultos hacia el personal policial, y no dejándole explicar los procedimientos legales, la Comisario Cabero cortó la comunicación.

Como Fiscal, habilitado, se desempeñará elDr.Darío Osinaga Gallacher, en tanto elDr. Ricardo José Arese Ottavianoserá el querellante en representación de Ángela Cabero; y laDra. Adriana Fernández, tendrá a su cargo la Secretaría del Tribunal.

La defensa técnica de Milagro Sala será ejercida por los doctoresLuís Hernán Paz, Elizabeth Victoria Gómez Alcorta y Paula Álvarez Carrera.

Once serán los testigos que declararán en el transcurso del juicio; las audiencias darán inicio a las 08.30 horas, en la Sala ubicada en el segundo piso del edificio de Tribunales.