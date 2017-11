“Cuidar la salud desde el ayurveda”

Es médica psiquiatra y magíster en Salud Publica, dictó un curso teórico práctico sobre medicina ayurveda en la Facultad de Humanidades la semana pasada. Plantea la necesidad de recuperar sabiduría ancestral para recuperar el equilibrio y lograr una vida saludable.

¿Cuál es el abordaje de la medicina ayurvedica?

El ayurveda es una medicina preventiva de 5000 años de antigüedad, es una perspectiva que nació en India hace 500 años y sobrevivió distintas instancias históricas y en los últimos 20 años fue rescatada por la OMS. Y es recomendada por esa institución internacional para ser incorporada en todos los sistemas de salud oficiales, porque con el paso del tiempo esta corroborada la efectividad de este tipo de medicina. Permite encarar el proceso de prevención y hacer que vivamos bien. Toma la parte en la que estamos sanos y se ocupa de ella. A diferencia de la medicina moderna que intervienen cuando padecemos unaenfermedad. En cambio el ayurveda impide que aparezcan desequilibrios que provoquen malestares y que aparezcan enfermedades es netamente preventiva.

¿Esta perspectiva tiene puntos de oposición a la medicina moderna o es un complemento?

No hay oposición a la medicina moderna, sino que es una mirada más completa. La medicina moderna investiga fenómenos. El ayurveda es el conocimiento de la vida, el inicio de la observación del universo desde su formación. Si bien se ubica geográficamente en la india es un conocimiento universal porque toma los elementos que componen el universo, toma los cinco elementos y de esta forma se relaciona con nuestra medicina ancestral. Entiende que estamos hechos de éter, aire, fuego, agua y tierra y que todo lo que nos rodea esta hecho de estos cinco elementos también.

Si bien es una perspectiva que plantea hacer prevención, ¿tiene alguna forma particular de abordar las enfermedades?

El ayurveda entiende que cuando nacemos, lo hacemos con una combinación especial de esos cinco elementos para cada persona y el cuerpo a su vez nace con la posibilidad de autorregulación. Porque al igual que sobre la marea influye el sol y la luna, sobre nuestro cuerpo también influye el sol, la luna, el clima, las diferentes etapas de la vida y horas del día. Yo digo que así como la marea avanza y retrocede con el sol y la luna, nuestro cuerpo también en armonía hace sus cambios y nos enfermamos. El mar solo se desborda si hay catástrofes y nuestro cuerpo solo se va a desbordar su nosotros con nuestros hábitoscotidianos le hacemos perder la capacidad de autorregulación. La medicina moderna trata al fenómeno que es la enfermedad. El ayurveda busca la causa que hizo que ese poder de autorregulación del cuerpo se haya perdido y entonces trabaja para que el cuerpo recupere esa capacidad de autorregulación. Lo que significa que no solo vamos a resolver el desequilibrio actual sino que prepara el cuerpo para que no vuelva a tener ese problema u otros.

¿Cuáles son las herramientas que brinda el ayurveda a los profesionales médicos?

Podemos decir que conociendo esta perspectiva el profesional de salud vería que tiene más instrumentos para poder acompañar el proceso de recuperación del paciente que con lo que nos da la medicina moderna. Algo muy significativo es observar la capacidad de digestión, por ejemplo, cuando recibimos tres pacientes con la misma patología, la medicina moderna brindaría un mismo tratamiento. En cambio el ayurveda no, porque analiza ese desequilibrio en esa persona y además en su estado particular, en función a eso será la medicación. Esta perspectiva pone gran énfasis en el estilo de vida. Esto hay que acláralo porque los que recién están conociendo esta perspectiva creen que se trata de masajes o solo la comida. El masaje no es masaje sino oleación del cuerpo con polvos o aceites curativos. El ayurveda mira todo el conjunto, tiene medidas internas como la comida y las medicinas, con sustancias que limpian, se nutre de todo lo que nos rodea. Usa la teoría del opuesto. El ayurveda observa todo a través las sus características de la persona que esta desequilibrio y va a buscar lo opuesto para recuperar su equilibrio.