Paro de Adep: Adhesión del 80% en Ledesma

LIBERTADOR.Patricia Gutiérrez, delegada de ADEP, se refirió a la adhesión al paro propuesto porCtera, a nivel nacional, agregando que durante la mañana el porcentaje alcanzó el 78 a 80% en los establecimientos de Libertador General San Martín.

“Sabemos que realizar un paro a mediados de semana tiene también sus contras por ejemplo en las escuelas del departamento Valle Grande los docentes no se adhieren puesto que ellos viajan los lunes para regresar los viernes eso los complica puesto que una vez que suben no pueden bajar y volver por un día y se quedan en sus lugares de trabajo en cambio aquí, en el departamento Ledesma, el porcentaje alcanza esa cifra”.

Sobre los puntos más destacados del reclamo docente expresó“el colega ya se expidió en asambleas anteriores y posterior congreso de ADEP, estamos hablando sobre el tema de paritarias del porcentaje que nos quedaría, del 15%, de cual aún no tenemos respuestas por parte del gobierno y en la mesa de negociaciones no se tocó éste tema todavía y estamos cerrando ya el ciclo lectivo, hemos tenido siempre la predisposición para entablar un diálogo y las veces que nos acercamos a la mesa siempre fue una arbitrariedad por parte del gobierno, una unilateralidad para decir que ellos ya tienen una postura tomada y que simplemente concurríamos a anoticiarnos por así decir y no a aceptar posturas”,afirmó.

Destacó que en la última mesa de negociaciones pudieron ver otros puntos del convenio colectivo de trabajo, al cual hacen referencia siempre que pudieron reunirse,“allí saltaron varios temas que afligen a la familia docente, una es dela gente de Junta que no fue convocada en su totalidad, lo reciente y que tuvo que ver conel cierre de las carreras, al cual ADEP manifestó su repudio en el Congreso General y al cual concurrióDarío Abánen Buenos Aires y lo último que es sobre la reforma jubilatoria”.

Mencionó además queAdep fue el gremio que se mantuvo siempre firme en su postura, tal es así que ésta es la tercera medida dentro de lo que es el período lectivo, la primera de 24 horas, la segunda de 48 y ésta última de 24 horas.“Que no quepa duda de que se vengan otras medidas en el mes de diciembre porque no estamos obteniendo respuestas favorables para el sector docente”.

Informó que hubo acercamientos con otros gremios donde están tratando varios temas y que Adep podría sumarse a las medidas de fuerza puesto que el reclamo es para todo el sector estatal que aún no obtuvieron respuestas satisfactorias.

Por último manifestó que Ctera tendría que estar confirmando lo del paro nacional, que en el congreso, que se llevó a cabo el día martes, salió la medida para este miércoles y sobre el paro del día 6 de diciembre, que es un rumor,“Adep es una entidad base por lo que seguramente se estarían sumando a esta medida de fuerza en caso de que Ctera decretara el paro, ésta reforma laboral aflige a todo el país por lo que sería un reclamo a nivel nacional”,concluyó.