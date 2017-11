El Soea exige la continuidad de los 938 trabajadores. Si no hay acuerdo la medida de fuerza podría recrudecer.

El gremio "no permitirá que ninguno se vaya"

Mientras realizaban la toma de la fábrica, y tras enterarse de la venta del Ingenio La Esperanza al grupo Omega, con más de 300 trabajadores despedidos, en relación a la planta actual que tiene el ingenio azucarero, Sergio Juárez, de Soea, aseguró que "no permitiremos que ningún trabajador se vaya del ingenio".

"Es una vergüenza que este Gobierno no nos haya notificado, como sindicato, que la venta ya estaba lista, y que encima iban a quedar sólo 600 trabajadores de los 938 que somos en la actualidad", expresó el dirigente.

Por ese motivo, dijo Juárez, "hemos decidido con un grupo de compañeros tomar la fábrica y no permitir el acceso de nadie, hasta que venga alguien del Gobierno o de la nueva empresa y podamos negociar la manera de darle continuidad a toda la planta de trabajadores que tiene hoy el ingenio".

"Nunca nos hicieron participar de nada", indico el sindicalista, haciendo referencia a los pormenores de la negociación que hizo el Gobierno con el grupo inversionista para llegar a la venta de la empresa. "Mucho menos que este traspaso iba a significar la pérdida de la fuente laboral de muchos compañeros", dijo.

Aseguró que no están en contra de la venta del Ingenio La Esperanza, pero "que se venda con todos los trabajadores que están adentro".

De acuerdo a la oferta que hizo el Gobierno de pasar a la administración pública a los trabajadores que queden fuera del Ingenio, Sergio Juárez señaló que "yo quiero saber si los compañeros de los gremios estatales van a permitir que 300 trabajadores pasen a la planta permanente, cuando ellos hace años que vienen peleando para que los municipales puedan obtener este beneficio".

Además agregó que no hay garantías de que vayan a conseguir trabajo. En este sentido, citó el caso de aquellos 39 trabajadores que adhirieron a pasar a la administración pública en la primera etapa, diciendo que ninguno de ellos trabaja. "Son contados con los dedos los que tienen una tarea, un lugar de trabajo, el resto están en sus casas y son ñoquis", afirmó.

Reiteró que no van a permitir que suceda esto. Que no bajarán los brazos en esta lucha, hasta que puedan sentarse con el Gobierno y los nuevos dueños del ingenio. "Debemos replantearnos cómo podemos salir de esta situación", dijo.

Mientras tanto, continuarán con paro por tiempo indeterminado con permanencia en la fábrica y convocaron para hoy a una asamblea a las 8 para definir las medidas a seguir.

Sin acuerdo salarial

Por su parte Néstor Bautista, secretario gremial del Sindicato de obreros y empleados del azúcar de La Esperanza, manifestó que visitaron el Centro Judicial San Pedro para, a través de un escrito, poner en conocimiento de la Sala de Trabajo la situación conflictiva que genera la falta de un acuerdo salarial entre la entidad y el Gobierno provincial. En este documento, se enfatiza que de 23 ingenios que hay en todo el país, sólo en La Esperanza no se ha llegado a un acuerdo paritario. Pese al compromiso que asumió el Gobierno de que cuando cerraran paritarias Ledesma o Río Grande, el mejor de los acuerdos sería adoptado para los trabajadores de La Esperanza. “Lo que queremos es que se aplique la escala del Ingenio Río Grande a nuestro ingenio, pero lamentablemente hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta. Mucho menos una contrapropuesta a lo que nosotros pedimos”, sostuvo. Esto generó serios atrasos en el pago, ya que a la fecha todavía no pudieron cobrar la primera quincena de noviembre.