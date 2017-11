Veinticinco años de amor

Con el acompañamiento de autoridades provinciales, locales y familias de San Pedro, la Asociación "Caminemos Juntos" realizó el acto central por los 25 años de su creación, en el salón de fiestas que la institución tiene en el barrio Providencia.

Nacida por el año 1992, "Caminemos Juntos" fue creada en San Pedro por la necesidad y el amor de la familia Ruiz y Armas, que inspirada en el nacimiento de su hijo Marcelo, luchó para que en la ciudad existiera un espacio donde los chicos con discapacidad pudieran ser contenidos.

Después de estos 25 primeros años, muy emocionada, sobre el escenario, la presidenta de la institución Elsa Armas de Ruiz expresó que "hace un tiempo que dejamos de llorar, para buscar una solución. Para albergar y enseñar esperanza. Amor hacia las personas con discapacidad. Al principio no lloramos la discapacidad de nuestro hijo, sino la indiferencia de una sociedad que no estaba preparada. Una indiferencia que nos mataba, no nos permitía crecer como familia y menos aún presentar a nuestro hijo en sociedad. Éramos cuatro locos, mi esposo y mis dos hijos, buscando un espacio, no digo de amor sino de respeto. Por eso comenzamos a golpear las puertas casa por casa, a decirles a los padres que sí se puede, que nuestros hijos tienen derecho y que tenemos que luchar juntos por ellos. Así nació, el nombre, Caminemos Juntos".

El camino no fue sencillo, reconocen, pero la convicción y la perseverancia de una familia fue contagiando a mucha gente que se sumó al proyecto. Golpear puertas en todos lados, nunca bajar los brazos, le dio la posibilidad de crecer. De aquella pequeña pieza donde comenzaron a funcionar en la avenida Yrigoyen, "Caminenos Juntos" progresó hasta convertirse en una de las instituciones más importantes de la provincia, en materia de atención a chicos con síndrome de down y otras discapacidades. Sus edificios modernos y su equipo multidisciplinario de profesionales brindan una atención personalizada a los niños y jóvenes que asisten desde diferentes puntos del Ramal jujeño.

Durante el acto, hubo momentos muy especiales y emotivos. En primer lugar se descubrieron dos placas recordatorias de las Bodas de Plata, una institucional y otra obsequio de la comuna de San Pedro.

Después se realizó la entrega de reconocimientos a profesionales y actores de la sociedad sampedreña y jujeña que colaboraron en el nacimiento y desarrollo de esta pujante institución. Como así también, el personal de "Caminemos Juntos" obsequió presentes a la familia Ruiz, en reconocimiento a su lucha y al amor puesto de manifiesto en todos estos años hacia las personas con discapacidad.

Participaron de la ceremonia el ministro de Salud Gustavo Bohuid, la ministra de Desarrollo Humano Ada Galfré, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia Clara Falcone y el intendente Julio Bravo.