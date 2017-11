Buscan acelerar los trámites para repatriar los cuerpos de los argentinos muertos en atentado de New York

El consulado en Nueva York informó hoy que trabaja junto a autoridades de la ciudad estadounidense y la morgue para acelerar el reconocimiento de los cuerpos de las víctimas argentinas del ataque que el martes mató ocho personas y permitir a sus familiares iniciar la repatriación.

El vicecónsul Eduardo Almirantearena dijo en rueda de prensa que era inminente la llegada a Nueva York de familiares de las cinco víctimas argentinas del ataque dirigido por un islamista uzbeko, quien con una camioneta atropelló y mató a ocho personas que circulaban por una bicisenda del bajo Manhattan.

"Tanto los sobrevivientes como los familiares están en estado de shock, entonces nuestra tarea fundamental es brindarles la mayor privacidad posible, acompañarlos y sostenerlos en su dolor y hacer todo lo posible para que este transito sea lo mas suave y lo menos doloroso, en la medida de lo posible", expresó el diplomático.

"Estamos en contacto con las familias desde ayer. Una vez que ellos estén aquí vamos a ver cuales son sus necesidades, si desean acercarse a hacer el reconocimiento del cuerpo o bien empezar a tramitar todo lo que tiene que ver con la repatriación de cada uno", explicó.

Almirantearena agradeció la colaboración del Departamento de Estado, del FBI, de las autoridades de Nueva York y del Departamento de Policía de Nueva York que "se han puesto a disposición de la cancillería y han facilitado todas las tareas que se vienen desarrollando hasta ahora".

El diplomático indicó está previsto que la repatriación de los cadáveres sea "durante el fin de semana", aunque aclaró que todo va a depender del tiempo que lleven los trámites burocráticos que deben realizar sus familiares.

Explicó que la Cancillería argentina está trabajando codo a codo con autoridades de la ciudad de Nueva York para el traslado hasta el aeropuerto, y con las de la provincia de Santa Fe, de la que provenía el grupo de diez amigos que celebraba en Nueva York 30 años de egresados del colegio secundario.

Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi murieron al ser atropellados por una camioneta conducida por el islamista radical Sayfullo Saipov.

Otro de los rosarinos, Martín Marro, sobrevivió al ataque pero se encuentra internado recuperándose de las múltiples heridas sufridas, mientras que los otros tres salieron ilesos.

El vicecónsul confirmó hoy que Marro está estable aunque señaló que "no está absolutamente fuera de peligro".

"Martín Marro se encuentra en estado estable. Anoche hubo una junta medica para evaluar su estado de salud: está consciente, con fracturas múltiples. Está estable, aunque no está absolutamente fuera de peligro", señaló.

Almirantearena dijo que no sabe si Marro está al tanto de lo que le ocurrió a él y a sus amigos pero destacó el estado de shock en el que se hallan todos.

"Ellos presenciaron el episodio en forma directa. Están todavía en estado de shock. Se encuentran en la ciudad esperando a los familiares y lógicamente su estado es devastador", señaló el diplomático.

Además, destacó el "coraje y el valor" de los sobrevivientes".

"Realmente el coraje y el valor que han tenido los sobrevivientes nos llena de admiración (...) por la serenidad, la unidad, son un ejemplo y desde el primer momento han estado al frente de la situación. Ellos vieron como murieron sus amigos y siguen luchando", subrayó.

Sobre el curso de la investigación, el vicecónsul evitó dar detalles para respetar "el secreto de sumario", aunque reveló que los cuatro sobrevivientes estuvieron declarando ante las autoridades.

Almirantearena no descartó que el presidente argentino, Mauricio Macri, brinde un homenaje a los fallecidos.

El canciller argentino, Jorge Faurie, informó ayer que la Cancillería está en contacto con las autoridades de Aerolíneas Argentinas para facilitar el traslado.