Sueldo demostró que la humildad está antes que todo

Con más de 150 partidos oficiales en Zapla, Diego Sueldo ya es un palpaleño por adopción que justamente formó su familia en la ciudad siderúrgica luego de 7 años. El nacido en Cañuelas (Buenos Aires) mantiene esa humildad que en pocos florece y en un momento donde al "merengue" le sonríen los resultados deportivos se tomó un tiempo para visitar a Luis Flores, hincha de Zapla y exrelator de fútbol, en el barrio Paso de Jama, para brindarle palabras de aliento, estrechar un abrazo, fotografiarse y hasta dejarle un regalo (una chomba).

Resulta que "Luisito", como lo conocen en Palpalá, a sus 34 años le da lucha a la enfermedad de Von Recklinghausen (es un trastorno genético caracterizado por el crecimiento de tumores en los nervios que también puede afectar la piel y causar deformidades en los huesos). Y al no poder caminar Flores no puede asistir al "Emilio Fabrizzi" a ver los partidos de su querido "merengue" que ahora lo sigue por radio y TV. "Desde los 5 años vivo con esto y el año pasado, tuve una caída en mi trabajo y no volví a caminar. Sigo en rehabilitación y estoy esperando un turno para un tratamiento en los músculos y con mucha fé que volveré a la cancha a ver a Zaplita", se esperanzó Luis.