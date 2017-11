Tengo unos lentes “denuncia corruptos”

-Que lectura haces de las pasadas elecciones? El triunfo de Carrio fue sin dudas muy importante...

-Carrio es el corazón de “Cambiemos”, e independientemente de que su lugar en la contienda haya sido C.A.B.A., es ineludible decir que su imagen se expandió a lo largo y ancho del país, en tanto hay todo un pueblo que clama verdad y justicia, y que ha visto que en efecto, ella tenía razón cada vez que ponía el cuerpo para denunciar algún acto de corrupción ¿Sino miren a De Vido?.Por otra parte, la ciudadanía independientemente de que ha acompañando a “Cambiemos”, sentenció a un sector político al olvido, y este es el PJ.

-Sin embargo en Jujuy a la Coalición Civica ARI que integra el esquema Cambia Jujuy no se le dieron un lugar expectante en lo que alista se refiere…que opina?

-Que todo llega para el que sabe esperar. Elisa Carrio me formó en el estar más allá de los cargos y/o candidaturas.Estoy focalizado en finalizar mi carrera universitaria y sostener la carrera académica que ya empecé. Sin embargo, por supuesto nos hubiera encantado integrar la nómina, pero no nos afecta. Ustedes vieron que desde los 18 años he trabajado inclaudicablemente de manera ininterrumpida, no le debo absolutamente nada a nadie, ni un cargo, ni siquiera mi nombre en una lista ¡Y eso es lo más!¡Soy libre!

-Se puede interpretar que quizás sea por su forma independiente de actuar, no hay que olvidarse que muchos le dieron el mote de “denunciador serial”…Le molesta que hablen de ud. como denunciador serial?

-¡A mí me encanta! Porque claro, yo acuso, con claridad meridiana, pero porque el mal se construye con el silencio de los buenos. Es más, tengo unos lentes que denominamos “lentes denuncia corruptos” que me los puse cuando fui el único en denunciar penalmente a un ex Gobernador, hoy imputado por presunta asociación ilícita, o por ejemplo a Emilio Cayo, ex socio de Milagro Sala, el cual dijo que estaba “mal informado” cuando denuncie inconsistencias en sus declaraciones juradas, que luego debió, tras citación de por medio, ir a rectificar, se olvidó por ejemplo de una Sociedad Constructora del 2013. Yo tenía razón.

-Como están las causas que hizo públicas, como ser la sonada denuncia a dirigentes del Fuyo?

-Muy bien. Quiero comentar que hace tiempo fui citado como testigo en el fuero penal en el marco de una investigación iniciada de oficio sobre el Legislador Emilio Cayo, pero además, soy denunciante en el fuero anticorrupción, y esta última al iniciar el expediente, comprobó mi acusación. Yo no tengo animosidad con absolutamente nadie, pero ojo con los patrimonialismos corruptos. Persigo que una sociedad llegue a la verdad, y entrego cada hora de mi vida a ello.

-No tiene miedo de sentirse solo con estas denuncias?

-Nunca la clase política local me ha acompañado con una denuncia por hechos de corrupción, tenía apenas 19 años cuando un 03 de febrero de 2016 firme el escrito donde esgrimía la eventual conexión entre el exgobernador con Milagro Sala, que hoy posibilitó que este imputado. Toque puertas, me reuní, nadie se animó a respaldarme, pero hoy todos hablan de ello. ¿Sabes qué? , es como Lilita en el 2008 contra De Vido, ahí dijeron que estaba loca, y hoy todos le dan la razón, así me pasa, lástima que muchos despiertan tarde de la obsecuencia.

-Como ve la provincia de cara al 2018 con las medidas anunciadas por el gobierno de Macri..

-Y, hay que estudiar medida por medida, podremos adecuarnos a las que le convengan a nuestra tierra, y desestimar aquellas que no nos favorezcan en ninguna índole. Confío en que el Gobierno de la Provincia de Jujuy sabrá plantarse.

-¿Cuál es el futuro político de José María Albizo Cazón? Va a seguir en este esquema... ¿No se siente por momentos rechazado?

-Y el trabajo que nos tocó junto a Elisa Carrio no es el más fácil, es desarticular mafias enquistadas y malos hábitos de la política, por ejemplo la corrupción, la obsecuencia y la hipocresía. Por esohay veces que nos rechazan y hay veces que nos aman, dependiendo la imagen, pero nosotros caminamos sin cesar por una causa, y no vamos a parar, aunque nos lleve la vida, y eso todo el Pueblo de la Provincia de Jujuy, y la clase política por sobre todo, debe saberlo. Vamos a seguir haciendo política, sacando el barro, sin ensuciarnos jamás. ¡Ah! Y tengo preparada una sorpresa para la semana entrante, lo único que puedo decir, es que procuraremos llegue“ética” a la Legislatura de la Provincia de Jujuy.