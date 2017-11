Primeros técnicos en producción agropecuaria

La Escuela Agrotécnica N° 3 "Coronel Manuel Eduardo Arias" de Humahuaca tendrá este año la primera promoción de técnicos en producción agropecuaria de la ciudad.

El establecimiento, que se encuentra ubicado en la finca Bella Vista de la Banda de esta ciudad, fue inaugurado el 4 de abril de 1984. Hasta el año pasado, los alumnos egresaban con el título de Agrónomo general pero en 2012 se realizó la implementación del nuevo plan de estudios, por lo que los alumnos egresarán este año por primera vez con el nuevo título otorgado por ese establecimiento educativo.

Actualmente Gerardo Paredes es el director de este colegio humahuaqueño que cuenta con 140 alumnos y un plantel docente de 60 profesores. La primera promoción de Técnicos en Producción Agropecuaria está integrada por Noemí Salas, Yesica Cuevas, Marcelo Calapeña, Brian Avalos, Gustavo Mamaní y Maylén Mendoza.

Ellos contaron cómo fue su experiencia en el paso por esta escuela y explicaron que durante estos seis años además de aprender mucho vivieron experiencias enriquecedoras. "Tenemos mucho que rescatar de la escuela porque aprendimos muchas cosas que podemos ir aplicando en nuestra vida cotidiana" dijo Noemí Salas, una de las próximas egresadas. "Si venís a esta escuela es porque te gusta el campo y además tenemos muchas posibilidades para desarrollarnos en el campo laboral", expresó Maylén Mendoza.

ESPACIO DE PRÁCTICA/ ALUMNOS EN EL CONEJAR DEL ESTABLECIMIENTO.

"Nosotros utilizamos la materia prima de la zona y buscamos darle un valor agregado, como en taller de industrialización en el que este año elaboramos productos con la quinua, por ejemplo. Además realizamos proyectos de investigación y trabajamos mucho", contó Noemí Salas.

Los futuros técnicos en producción agropecuaria mostraron las instalaciones de su escuela y hablaron del sueño que tienen para los estudiantes y futuros egresados. Según contaron, las necesidades de este establecimiento pasan por el mejoramiento de la infraestructura y un equipamiento tecnológico en los talleres para que los próximos egresados puedan empezar a realizar las prácticas con la tecnología actual y dejar algunos equipamientos que ya son obsoletos o inexistentes, en algunos casos.

Además expresaron su deseo de ser incluidos en el beneficio de Begup al igual que todos los estudiantes de la provincia. Noemí Salas dijo que ello es sumamente necesario ya que la escuela se encuentra alejada de la ciudad y los estudiantes deben pagarse un colectivo particular que los traslade desde la ciudad a la finca Bella Vista, donde se encuentra el establecimiento. Según contó la alumna y futura egresada "la explicación que nos dieron es que no tenemos el Begup porque la única empresa de transporte de Humahuaca no tiene incluido en su recorrido esta escuela", por lo que "debemos pagar nuestro transporte particular o venir caminando a pesar de la distancia en la que está la escuela". Estos alumnos además expresaron que los animales que crían en el establecimiento y con los cuales realizan sus prácticas necesitan lugares acordes y debe estar mejor preparados para criarlos. En la escuela tienen cabras, chanchos, cuis que crían y venden para generar ingresos escolares; además de conejos y gallinas.

Experiencias de este año



TERRENO/ DONDE LOS ALUMNOS APRENDEN Y SIEMBRAN PRODUCTOS ANDINOS.

Recientemente estos alumnos participaron de una degustación realizada en el Ipaf en la posta de Hornillos y llevaron la sidra elaborada por los ellos mismos. “Aprendimos mucho, aprendimos cómo degustar y las características que tiene que tener nuestra sidra, pero cuando el enólogo degustó la sidra que realizamos en la escuela nos explicaron que estaba más para vinagre que para sidra porque en la elaboración no tuvimos las condiciones necesarias en cuanto al proceso de clarificación, no estuvo en un ambiente adecuado y tuvo un envasado no apto”, relató Yesica Cuevas. Además, este año los chicos participaron de las Jornadas Nacionales Agropecuarias organizadas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) junto a otras dos escuelas agrotécnicas jujeñas, las de Perico y Libertador General San Martín. Noemí Salas contó que junto a Maylén Mendoza participaron con el proyecto de “Elaboración de forraje diferido y la producción de cabras”, y agregaron que fue una experiencia muy linda en la que pudieron compartir con estudiantes de todo el país. En estos últimos años, la escuela se ha destacado mucho a nivel local, provincial y nacional. El año pasado, participaron del parlamento juvenil en el Concejo Deliberante local e impulsaron un proyecto de forestación en la ciudad, además asistieron a algunas comunidades con la provisión de forraje de alfalfa para los animales durante el invierno. Este año, trabajaron en dos proyectos de investigación sobre la producción de poroto negro y de soja a través de su cultivo en el invernadero escolar ya que las condiciones climáticas en Humahuaca no son aptas para su cultivo. Además los alumnos siembran y cosechan productos andinos con los cuales luego realizan mermeladas, dulces, productos de panificación, comidas y bebidas que exponen todos los años para la comunidad y que este año se realizó en la plaza 25 de Mayo.