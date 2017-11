"Odio esa clase de violencia", aseguró Milagro Sala

En la Sala de audiencias del Segundo piso del Palacio de Tribunales inició la primera audiencia por el juicio oral que se le sigue a la dirigente Milagro Sala por supuestas amenazas a dos efectivos de la seccional 56º del barrio Atsa de Alto Comedero, hecho ocurrido en octubre de 2014.

Sala llegó al debate fuertemente custodiada y entró diciendo “hoy vengo a una sentencia” e intento direccionar su estado procesal a una situación política, que nada hace a la causa que se la investiga. “No a la reforma laboral”, gritó ante la prensa que estuvo presente en la audiencia.

Se presentaron cuatro testigos y luego Milagro Sala decidió declarar, pero solo respondiendo preguntas de sus abogados defensores.

Tenía el cabello fuertemente trenzado y una camisa floreada, un cuaderno con anotaciones y una lapicera. “Siempre he puteado, todos los que me conocen lo saben, pero también saben que no es de mi léxico decir que voy a poner un bomba, quiero escuchar la grabación de ese supuesto audio”, dijo.

En otro tramo de su relato Milagro Sala dio a entender que cuando le molestaba algo, iba personalmente al lugar para solucionarlo, “no mando a nadie”, dijo.

Sala reconoció que habló por teléfono con un policía, pero negó que lo haya amenazado con poner un bomba, “odio esa clase de violencia”, terminó diciendo.

Mañana continúa la segunda audiencia con la recepción de otras seis pruebas testimoniales y la comparecencia del oficial Vásquez, el segundo efectivo de la Policía que denunció que también fue amenazado.

El hecho habría ocurrido el 13 de octubre de 2014 cuando el entonces oficial Rubén Vásquez atendió el llamado que le habría pasado un abogado de Milagro Sala, cuya voz reconoció como la de Sala, le exigió en forma autoritaria que le restituyera a una mujer, de apellido Vargas, todas las prendas y calzados secuestrados.

Sala comenzó a insultar y además manifestó que "van a tener noticias porque voy a poner una bomba y voy a hacer volar a todos".

El segundo hecho habría sucedido cuando la comisario Ángela Cabero recibió un llamado en su teléfono particular, donde al atender escuchó la voz de una mujer que se identificó como "la diputada Milagro Sala" y la habría insultado y amenazado con "ponerles una bomba".