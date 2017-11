El hombre herido en los genitales con un tijera de poder se siente "feliz de estar vivo"

La justicia de Córdoba indagará mañana a Brenda Barattini (26), imputada de lesiones gravísimas por las heridas causadas con una tijera de podar en los genitales a Sergio Fernández (40), quien desde el hospital donde permanece internado se manifestó "feliz de estar vivo".

Fernández sufrió heridas en el pene y los testículos mientras estaba en el departamento de Barattini, quien mañana será indagada por la fiscal de Violencia Familiar, Berrina Croppi, informaron fuentes judiciales.

El hombre continúa en recuperación y su evolución es buena, por lo que podría ser dado de alta entre esta noche y mañana, informaron en el Hospital de Urgencias de Córdoba, donde está internado.

Luego de superar la operación que reconstituyó su aparato genitourinario y pasar el efecto de los calmantes, Fernández comenzó a interiorizarse de los hechos y a recordar lo que sucedió, contaron a medios locales algunos allegados.

El abogado Carlos Nayi, quien representa a la joven -que está detenida en el penal de Bouwer- argumentó que ella había sufrido un intento de abuso y que utilizó la tijera en legítima defensa.

La madre de Barattini también sostiene esa hipótesis y contó que vio a su hija "toda golpeada" en la cárcel donde está detenida: "Estaba toda golpeada, destruida, no era mi chiquita".

En declaraciones a Radio Mitre Córdoba afirmó que "el hecho existió, la abusaron (...) defendió su integridad, su honor, su ser mujer" y que "la víctima" es su hija.

"Ayer la vi y me miró a los ojos", contó la mujer y agregó que su hija le dijo "Mamá: me defendí".

El abogado Eduardo Pérez, defensor de Fernández, aclaró a los medios que "al día de la fecha, la imputada no ha realizado ninguna denuncia" de abuso sexual "formalmente ante alguna fiscalía".

El abuso alegado por la joven "no ha sido denunciado, tengo plena seguridad que no obra denuncia alguna en el registro de mesa de entradas" de Tribunales, sostuvo el letrado.

Perez reiteró que el ataque fue "premeditado" y aseguró que su defendido y la joven tenían una relación previa.

El hecho ocurrió en un departamento de calle Chacabuco al 500 en el barrio de Nueva Córdoba, cerca de la medianoche del sábado, y luego de que el hombre herido fuera derivado al Hospital la joven se presentó ante la policía y reconoció ser la agresora.