"Nos juraron que había pasado nada", dijo el padre de uno de los marinos

Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, aseguró que a los familiares de los submarinistas les mintieron y les "juraron que no había pasado nada", al explicar los motivos por los que decidió presentarse como querellante, con otras siete familias de los marinos, en la investigación que instruye en el Juzgado Federal de Caleta Olivia.

"Nos mintieron, nos juraron que no había pasado nada, que era solamente un problema de comunicación", reprochó Tagliapietra, en diálogo con radio Continental.

Para Tagliapietra, hubo ocultamiento de la información sobre lo que sucedía en el viaje del submarino: "Pregunté concretamente, porque la primera noticia fue sobre problemas con la batería e incendio. Después, no les quedó otra que reconocer que sí lo sabían desde el primer momento", indicó.

Además, detalló que, "de la entrada de agua por el snorkel, tampoco habían dicho nada y después lo reconocen".

"Hay una sumatoria de ocultamientos, mentiras, tergiversaciones", enumeró el padre de uno de los tripulantes del navío desaparecido desde hace 15 días.

Tagliapietra también cuestionó el manejo de la información sobre la explosión que sufrió el ARA San Juan. "La manera en que nos enteramos, ocho días después, del evento asimilable a una explosión, cuando un sistema de detección de detonaciones nucleares calculo que les debe saltar una alerta de inmediato, más el conocimiento mundial del submarino perdido. Ya no confío en nada", señaló.

Ayer, el padre de Alejandro Tagliapietra se reunió con la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. Es abogado y una de las ocho partes que piden ser querellantes en el expediente que tiene a cargo esa magistrada sobre lo sucedido con el buque.

Consultado sobre los motivos de la presentación a la Justicia, remarcó que la hizo "para tener conocimiento del expediente, sumar los datos que pudimos recabar, pedir algunas medidas de prueba, fundamentalmente para salvaguardarlas".

"Estoy harto de que me oculten y que me mientan. Puedo entender que las pruebas acerca de todo lo que pasó previamente al viaje, y posteriormente, pueden ser d desaparecidas o tergiversadas, por eso vine a Caleta Olivia", indicó. Agregó que se encontró "con una jueza en consonancia" con el drama que sufren los familiares que esperan noticias del submarino y sus tripulantes.

Tagliapietra volvió a plantear sus dudas en torno a los hechos y consignó algunos rumores que recabaron familiares de los marinos sobre las condiciones del ARA San Juan.

"Me dijeron que me quede tranquilo, que no había forma de que zarpara sin estar en condiciones. Los familiares, hablando con amigos y conocidos que tuvieron conocimiento de una serie de problemas previos a que zarpara el submarino, dan una idea de que, por lo menos, no estaba en perfecto estado", advirtió.