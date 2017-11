Peligra un frigorífico en Perico

PERICO (Corresponsal). Empleados del frigorífico y matarifes se concentraron el miércoles en las instalaciones del matadero de esta ciudad para transmitir su preocupación ante el posible cierre de Proyajo.

Sucede que desde hace tiempo según los empleados, el matadero sufre una persecución política basada en cuestionamientos ambientales que serían pretextos para que los dueños se cansen y terminen cerrando las puertas del frigorífico.

Esto provocaría un gran daño a la zona debido a que son muchos los matarifes que trabajan con Proyajo, además de que varias familias quedarían desamparadas económicamente porque dependen directamente de este trabajo.

El propietario del frigorífico Proyajo, Samir Quintar, dijo que "el día 20 de octubre presentamos el último pedido de habilitación provincial en la Secretaría de Calidad Ambiental, en el Ministerio de Medio Ambiente y en la Secretaría de Control Comercial, hasta el día de hoy no tenemos noticias de nada, por eso nuestro abogado hizo una presentación y un amparo por mora a efectos de apurar y se defina de una vez por todas".

"Ha pasado prácticamente un mes desde que se hizo la primera presentación y no se tiene contestación ni un sí ni un no", continuó diciendo Quintar al señalar que "nosotros según la doctora Fernanda Yapur somos una fuente de contaminación, tal es así que la denuncia que hicimos en el Servicio Nacional de Sanidad (Senasa), por los desechos que se tiran en el río Grande de un frigorífico que está muy cerca de ese río. No se hizo caso a nuestra denuncia ni se ha inspeccionado el lugar".

"También se ha pedido al frigorífico que en término de 24 horas aclare lo dicho en relación a los lugareños de la zona que vienen denunciando, porque hay un hecho concreto que es la contaminación que está depositada pues debe haber 100 toneladas de huesos, cabezas, vísceras en el río Grande, además tienen arroyos que van al río Grande. Si eso no es contaminación, de qué estamos hablando", agregó. Quintar por ultimo ratificó y acusó a Yapur "porque tiene privilegios con el otro matadero. Ahora en el peor de los casos de que no llegue la habilitación, tengo la obligación moral de acompañar a mis empleados hasta el día que ya no pueda trabajar".

En el caso de que no se les diera la habilitación, Quintar respondió que "sé que es un capricho político, la doctora Yapur no puede ser juez y parte, porque además de tener que hacer la habilitación de Medio Ambiente también le hace una denuncia a mi hijo y a mí diciendo que nosotros y especialmente yo la amenacé durante todo el año pasado de que la quiero matar".

Por lo pronto se espera la habilitación para que el frigorífico pueda continuar desarrollando sus actividades. De no ser así, Proyajo deberá dejar de funcionar y los matarifes deberán acudir a otras provincias para realizar su trabajo. Meses a tras este frigorífico ya había sido clausurado, incertidumbre que provocó más desconcierto.