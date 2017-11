Sube 12% el salario mínimo del personal doméstico

Es el segundo aumento del año. En este caso la paritaria no tiene cláusula gatillo,y estiman que compensará la inflación.

Desde éste viernes las escalas mínimas que sirven de referencia para los sueldos del personal doméstico de casas particulares, aumentarán un 12%, por lo que sumarán en el año un alza de 24%.

El acuerdo no tiene cláusula gatillo y tampoco existen posibilidades de reabrir la paritaria. En el gremio de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp)creen que servirá para mantener el poder de compra de estos trabajadores actualizados por la inflación, que el ministro de Hacienda,Nicolás Dujovne, estimó en un 22% para fines de este año.

"Por como está redactado el acta se torna difícil modificar la escala", explicóCarlos Luis Brassesco, abogado de la Upacp."Pero, en principio, se está cubriendo la pauta inflacionaria de este año e incluso ganaríamos dos puntos. Esto independientemente de que resignamos lo que queríamos recuperar de la inflación del año pasado y tuvimos que ceder",cerró.

El primer aumento se había dado desde el 1º de junio y había sido de 10% más 2% de "recupero" del año 2016, según la cartera que conduce Jorge Triaca. Un 12%. Ambos aumentos, el de junio y el que se dará desde diciembre próximos,son sobre la escala mínima, por lo que para aquellos que pagan por encima de ese valor -algo que es generalizado en el mercado- no hay una obligación de abonar la suba.El acuerdo sirve sólo de referencia.

Además,ambos incrementos son sobre salarios mínimos y no acumulativos. Esto quiere decir que la suba salarial se calcula con relación a los sueldos mínimos de esta actividad particular, ya que se encuentra excluida de los alcances del salario mínimo vital y móvil del resto de las actividades en general. Que no sea acumulativo implica que cada aumento se realizará sobre los valores de los salarios de esta escala salarial vigentes a mayo pasado.

En junio pasado, además, se elevó el porcentaje por zona desfavorable al 20%. Anteriormente, era del 15%. Este plus se paga en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

Desde diciembre, la quinta y más popular categoría, "Personal para Tareas Generales" (aquellos que ayudan en las labores comunes en casas particulares), pagará -con retiro-$ 71,50 la hora y $ 8837 mensuales. Sin retiro, la hora se abonará $ 76,50 y el mensual, 9826,50 pesos. Estas son escalas mínimas. El salario está actualmente por encima de estos pisos, cuyos aumentos porcentuales sólo sirven de referencia.

La categoría de "Supervisora", se pagará -para personal con retiro-en $ 86,50 la hora y $ 10.841 mensual. Sin retiro, $ 94,50 la hora y $ 12.076 mensual.

El "Personal Para Tareas Específicas" estará para trabajadores con retiro en$ 81,50 la hora y $ 10.072 mensual. Sin retiro será de $ 11.211,50.

Para "Caseros", la hora será de$ 76,50 y el pago mensual, de $ 9826,50.

En tanto, para la categoría "Asistencia y Cuidado de Personas" con retiro sube a$ 76,50 la hora y a $ 9826,50 el mensual. Sin retiro, será de $ 86,50 la hora y $ 10.950 mensual.