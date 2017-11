"App" facilita operaciones financieras a no videntes

Un proyecto tecnológico de inclusión social fue desarrollado por jujeños combinando las herramientas técnicas puesta al servicio del que lo necesita y que puede resolverle algunos problemas para realizar operaciones financieras a personas con dificultad visual. La aplicación lleva el nombre de “Zing”, el proyecto cuenta con tres etapas para que se implemente la aplicación a través del teléfono celular.

Esta aplicación si bien no está finalizada, pero sí muy avanzados los proyectos y su planificación, en el mes de noviembre se implementará la primera etapa que será para que el smartphone reconozca billetes.

Jorge Mendoza, ingeniero en informática de la Unju es el coordinador del proyecto “Zing” junto a otros jóvenes que están desarrollando esta aplicación que permitirá a personas con dificultad visual reconocer billetes, tarjetas de crédito, de débito, ubicar cajeros automáticos, hacer pagos en comercios y compras online. Además de la asistencia tecnológica, los investigadores se propusieron que tenga un impacto social.

Este proyecto “Zing” ganó el concurso del Banco Patagonia Emprende 2017”, donde se presentaron 16 finalistas del país. El concurso distingue a las mejores iniciativas de innovación financiera en una competencia en la que también fueron premiados dos equipos de la Universidad Nacional del Sur que proponían una plataforma de e-commerce para la compra y venta de celulares usados y otro que permite cotizar fletes de mercadería usando la “banda negativa” de los transportes.

La aplicación “Zing” está en proceso, el equipo de ingenieros está investigando y diseñando la tecnología a usar, el mayor desafío es hacer que las personas ciegas se sientan cómodas y comprendan el uso del asistente por audio de una manera simple. “Las personas ciegas no pueden distinguir los botones, pero sí guiarse por audio, ya que muchos celulares tienen un sistema que reproduce por audio lo que la persona ciega va tocando, y eso le permite usar wathsapp, mensajes de audio, reproducir los post de facebook, pero hay otras aplicaciones que no están adaptadas y no hay manera”, explicó.

Ante varios planteos, los investigadores resaltan que el objetivo es que las personas con dificultad visual puedan hacer un pago a un comercio, ya sea con billetes en efectivo o una billetera que esté asociada a Zing o bien con una tarjeta de crédito/débito.

Así también aclararon que Zing no es una billetera digital, sino es un asistente de pagos, es decir se vincula con un medio de pago para que la persona ciega vaya el comercio y pague algún producto.

Además de estar realizando reuniones con entidades financieras, el equipo también avanza para que la aplicación sirva para certificar las firmas de las personas ciegas a través de blockchain, la tecnología que funciona como una gran base de datos distribuida en todo el mundo que es extremadamente segura.

La certificación de la firma es otro problema al que se enfrentan las personas ciegas “en los bancos o negocios muchas veces les piden un escribano, testigos o -incluso- la impresión de la huella dactilar, algo que se percibe como una ofensa cuando la persona sabe firmar. Con esto habría una certificación electrónica”.

Además del reconocimiento de billetes y la habilitación de pagos electrónicos, el equipo ofrecerá el asistente adaptado por audio que facilitará la compra online.

“Actualmente, para comprar online usan unos lectores de pantalla que leen todo los contenidos, incluyendo las publicidades, lo que es una pérdida de tiempo y se torna incomprensible e imposible seguir el proceso de compra para la persona”, relató Mendoza.

El modelo de negocio elegido privilegia la gratuidad al usuario final y “se le cobrará una cuota muy pequeña a las empresas que usen este sistema porque buscamos que tenga un impacto social real”, destacó.

¿Cómo funciona?

La persona ciega que decida ir a un negocio con una tarjeta de débito, por ejemplo al pasar la tarjeta le entregan un papel para que firme, pero la persona ciega no tiene la certeza de lo que está firmando. Con Zing antes de imprimir dicho ticket, el sistema del comercio se comunicará con Zing y este le informará al usuario por audio el monto de la transacción y en la pantalla podrá realizar su seña para autorizar con seguridad la compra.

Hay propuestas, prototipos armados para lanzar la aplicación, aunque por ahora no está en vigencia, es un proyecto ambicioso que se centra en los usuarios finales y busca dar inclusión social y financiera a un sector desconsiderado por el mundo corporativo.

La primera etapa es el reconocimiento de billetes que depende del trabajo que se está afinando para que empiece la prueba de uso.

La segunda etapa del asistente adaptado es para realizar pagos y tiene que ver con la vinculación de medios de pago, lo cual requiere entrar en convenio con entidades financieras, billeteras digitales y tarjetas de crédito. Esta etapa se espera que se implemente en el primer trimestre de 2018.

La tercera etapa es la plataforma de comercio electrónico. En este sentido explicó Mendoza que “en los supermercados, no hay una persona que los asista exclusivamente y en muchas situaciones cuando un empleado los atiende, le pide que productos requiere, busca en las góndolas el primer producto que encuentra y lo manda a la caja para pagar. Esta situación hace que desconozca marcas, calidad y promociones. Es por ello que ese escenario se tradujo en una solución mediante una plataforma de comercio electrónico desde el celular. Es decir que la persona desde su casa podrá hacer una lista de pedidos y pagarla en ese momento”. Además reveló Mendoza, “como otro beneficio para las personas es que el sistema va más allá de las personas ciegas, sino que también será adecuado para las personas mayores, o con alguna incapacidad para movilizarse”.