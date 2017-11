Funcionaria desmiente el cierre definitivo de carreras

La directora García Goyena señaló que se suspende matrícula porque no hay vacancias de las mismas en sistema educativo.

Tras el anuncio del Plan de Mejora Integral del Sistema de Formación Docente, fueron numerosas las críticas que surgieron principalmente por la suspensión de la inscripción en cinco carreras del nivel superior, hecho por el cual a través de las redes sociales se convocó a una marcha por la "defensa de la educación pública" y "destitución" de la ministra de Educación, Isolda Calsina.

En la planificación del sistema educativo se trabaja junto al Ministerio de Educación de la Nación, dijo García Goyena.

El Tribuno de Jujuy dialogó con la directora de Educación Superior de la Provincia, Natalia García Goyena, quien brindó detalles de los objetivos del Plan anunciado por el gobernador Gerardo Morales junto a autoridades del Ministerio de Educación.

García Goyena, en primer lugar, destacó que el Plan tiene como fin fortalecer los Institutos de Educación Superior (IES) en sus funciones de capacitación a docentes del sistema obligatorio, investigación para el sistema obligatorio y apoyo-escuela, aspectos que están contemplados por la Ley 26206 y la Resolución N°30 del Consejo Federal de Educación:

Desde que se aprobó dicha Ley en el 2006 y la resolución en 2008, esto nunca se desarrolló en Jujuy. El plan de mejora integral "lo que hace es entrar en las normas y para eso se van a fortalecer a los institutos no solamente con capacitación sino también con equipamiento para que ellos desarrollen estas funciones. Las cuales son necesarias porque nosotros tenemos un sistema educativo que, como ya es de público conocimiento por los resultados de Aprender y la situación de la calidad, requiere de mucho fortalecimiento", remarcó la funcionaria.

La directora explicó que la función que tienen los IES es "capacitar a los docentes en ejercicio para mejorar los aprendizajes de los alumnos" y a través de la investigación, ver en qué aspectos las escuelas necesitan más apoyo "para poder brindárselo a través de apoyo escuela".

Otro de los aspectos centrales del Plan y sobre el cual radican los principales cuestionamientos, es el de la suspensión de la matrícula de ciertas carreras profesionales. Consultada al respecto, García Goyena aclaró que la decisión no implica el cierre definitivo de las carreras, "sino que solamente no se abrirán las matrículas para la inscripción a primer año en aquellas carreras que están saturadas, que no hay vacancia en el sistema".

"Tenemos docentes en Región 3 que hacen largas filas para ver si hay alguna suplencia. Esos docentes están hace diez años egresados, y hoy todavía no consiguen trabajo porque no hay vacancia en el sistema", enfatizó la funcionaria, haciendo hincapié que la falta de disponibilidad de cargos nada tiene que ver con la necesidad de crear nuevas escuelas públicas en la provincia, ya que "Jujuy tiene el 100 por ciento de cobertura de primaria, por lo tanto no podemos abrir nuevas instituciones porque no habría niños para que asistan".

"Entonces no podemos seguir formando docentes que no van a trabajar, sobre todo porque estaríamos jugando con jóvenes que por su situación económica estudian la carrera que hay en la localidad", subrayó García Goyena, indicando que las carreras en las que se suspenden las matrículas son Inicial, Primario, Educación Física, Ciencias Políticas y Ciencias de la Administración. Estas dos últimas son suspendidas "porque los diseños curriculares del nivel medio no requieren esos perfiles".

En ese marco, resaltó que el desafío a partir de ahora, para garantizar la salida laboral de los futuros egresados, es adecuar la formación de docentes a la necesidad del sistema. "Tenemos grandes carencias en el sistema educativo y se requiere una formación distinta. Por ejemplo, nosotros tenemos el mayor porcentaje de escuelas rurales y no tenemos la especialización en ruralidad. Tenemos muy pocos docentes formados para educación especial, esos son los lugares que se necesitan en el sistema obligatorio. Lo que se tiene que hacer es especializar esos perfiles", planteó la directora.

Asimismo, aseguró que los docentes de las carreras que no matriculan el año que viene, tienen garantizada su estabilidad laboral y sus salarios, ya que habrá una reubicación de funciones. "Lo que van a hacer es cumplir con las otras funciones: capacitación a docentes del sistema obligatorio, investigación y apoyo escuela, que son las otras funciones para las que también fueron creados los Institutos de Educación Superior", señaló.

La funcionaria hizo un párrafo aparte para referirse a la oposición de los gremios docentes al Plan de Mejora Integral del Sistema de Formación Docente y recordó que la Resolución 30, en su artículo 2°, establece que es necesario garantizar la estabilidad laboral de los docentes. "Por lo tanto me extraña que el gremio, quien tiene la obligación de defender los derechos del trabajador, esté en contra de un instrumento que no los vulnera y que si está pensado para los futuros egresados o los actuales que no tienen trabajo", dijo.

"Si el gremio los defendería, tendría que estar exigiendo al Estado que planifique la oferta como corresponde; sin embargo, no lo hizo en todos estos años", apuntó García Goyena, al tiempo que comentó que durante los últimos años se planificaron las ofertas de educación superior sin ningún dato.

Finalmente, acotó que el Ejecutivo provincial cuenta con un diagnóstico muy preciso de la realidad del sistema educativo y sus demandas, por lo que trabajan "una nueva planificación que organice la necesidad del sistema educativo obligatorio, de acá a varios años por delante".