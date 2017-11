Zapla quiere estirar la racha contra Guaraní

Con un ímpetu renovado y con mayor soltura, Altos Hornos Zapla se presentará esta noche nuevamente en su casa, desde las 22 en el "Emilio Fabrizzi", luego de conseguir su primera victoria de local, 1 a 0 ante Chaco For Ever, pero ahora en el inicio de las revanchas de la Zona 4 del Federal A se volverá a ver las caras con Guaraní Antonio Franco, con la intención de estirar la racha de victorias para mantenerse en zona de clasificación.

Con terna salteña

El encuentro válido por la 10´ fecha será arbitrado por una terna salteña encabezada por Gustavo Fabián y la compañía de Cristian Yareco y Gustavo Benítez.

El conjunto siderúrgico por tercera vez alistará con idéntica formación que le dio los últimos seis puntos, victorias contra Mandiyú en Corrientes y frente al "albinegro" en Palpalá, luego de que el defensor Juan Méndez superara la dolencia en la rodilla que no le permitió trabajar con normalidad durante la semana.

Caravana de apoyo

Y esta novedad sumada a la caravana "merengue" que bajo la organización de los hinchas se desplegó anoche por las calles de la ciudad acerera complementa un clima más que alentador en un momento que los conducidos por Horacio Zingariello empezarán a desandar su futuro en la competencia afista. Entonces afirmar el orden y la concentración táctica para lograr cambiar de ritmo de mitad de cancha hacia adelante y concretar los avances será un atrevimiento adecuado jugando ante su gente que anhela superar lo realizado en la campaña anterior.

Próximo rival

Sabiendo que Zapla no tendrá mucho descanso ya que el viernes 10 del corriente a las 21.30 en el "Gigante del Norte" se enfrentará a Gimnasia y Tiro bajo el control del tucumano Luis Lobo Medina y la colaboración de Hernán Salado Paz y Leila Argañaraz.

Por su parte, Guaraní viene siendo uno de los equipos más golpeados anímicamente en el certamen, el fin de semana cayó 1 a 0 ante el "albo" en Salta, y hoy suma 4 puntos producto de 1 triunfo, 1 empate y 7 derrotas en 9 fechas.

Sin embargo, el triunfo del debut de los palpaleños en Posadas (Misiones) no le fue nada fácil por eso no deberá subestimar porque pese a que hoy entre los titulares no estará el "Sapito" Encinas, si jugará de entrada Juan Eluchans entre otros de los nombres rutilantes con los que cuenta el equipo de Miguel Salinas que asumió hace 4 fechas. Todo indica que se vivirá un gran partido en el "Emilio Fabrizzi".