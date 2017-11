Proponen cambiar el Día del Amigo en honor a los rosarinos fallecidos

Amigos de los argentinos asesinados en el ataque terrorista perpetrado el martes último en Nueva York, propusieron hoy trasladar el Día del Amigo del 20 de julio al 31 de octubre, fecha del luctuoso suceso, iniciativa que fue apoyada por Ariel Benvenuto, uno de los sobrevivientes, a través de redes sociales.

La propuesta, que enseguida comenzó a irradiarse por las redes sociales, surgió de un grupo de más de 15 amigos, incluido Benvenuto, que se reúne todos los martes a comer en el Centro Asturiano de Rosario y juegan al fútbol en el Club Atlético Fisherton.

El martes pasado, Hernán Ferrucchi, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij, Hernán Mendoza y Diego Angelini paseaban en bicicleta por Nueva York cuando un hombre, inspirado en el grupo islamista Estado Islámico los atropelló con una camioneta y los mató. También estaban en el lugar Benvenuto, Juan Pablo Trevisán, Iván Brajkovic, todos ex compañeros de secundario rosarinos que resultaron ilesos, y Martín Marro, integrante del grupo de amigos que reside en Boston y sufrió heridas.

Amigos de Benvenuto difundieron hoy por whatsapp el primer audio que se conoce después de la tragedia, en el que el arquitecto avala la idea de que el Día del Amigo se celebre el 31 de octubre, día del ataque, porque “eso es homenajear la amistad”, dijo. “Denle para adelante, eso es homenajear a la amistad, no a nosotros, que sabemos bien lo que es. No hay ningún drama, denle para adelante”, dice Benvenuto en el audio desde Nueva York, donde permanece a la espera de regresar al país cuando puedan repatriarse los cuerpos de sus amigos asesinados.

“Hola muchachos, leo todos los días lo que ponen ustedes, leo todos los grupos, porque además me acompañan”, señaló el sobreviviente en el audio enviado a sus amigos y que este mediodía difundió la radio LT8 de Rosario. “Por supuesto que no hay problema, ustedes saben lo que es la amistad. Manéjenlo tranquilo, hagan lo que quieran, no hay drama”, sigue el arquitecto. Y agrega: “Yo pienso igual que los que quedamos y estamos acá”. Además, les agradece a sus amigos de “La Peña de los Martes” por la consulta, en medio del dolor por la pérdida. “Me parece buenísimo y que me consulten me parece muy respetuoso y acertado”, les dice.