Stolbizer; "No nos quedemos con el show, necesitamos que haya condenas y que devuelvan lo robado.

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, pidió hoy "no quedarse en el show" de la detención del exvicepresidente Amado Boudou y reclamó que haya "condenas" en los casos de corrupción "y que devuelvan lo robado".

"No nos quedemos con el show, porque necesitamos que haya condenas y que devuelvan lo que se robaron. Sino, es un desfile", sostuvo la diputada nacional, quien exigió que se sancione la Ley de Extinción de Dominio "que está frenada en el Senado".

En diálogo con Radio Mitre, la dirigente opositora señaló que "lo que primero que impacta" de la detención del dirigente kirchnerista "es esta sensación de que la Justicia va en una escalera ascendiendo en las posiciones de las personas a las que investiga y eso es un dato positivo".

En ese sentido, la excandidata a senadora nacional de 1País consideró que el avance de la Justicia "tendría que terminar más temprano que tarde" en la detención de la expresidenta Cristina Kirchner, a quien acusó de ser "jefa de esa banda o asociación ilícita".

"Sino, parece que la Justicia siempre se va olvidando de algo", advirtió la legisladora, quien remarcó que la Argentina posee "una situación muy compleja desde lo institucional, que es el grado de desconfianza social que existe en la Justicia".

Consultada sobre los videos del momento en el que Boudou fue detenido el pasado viernes en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero, Stolbizer afirmó que "las imágenes son realmente degradantes".

"Me preocupa que sobre estas cuestiones se terminen montando shows. No hacía falta. Aunque se tome como registro lo filmado, debe quedar adentro del expediente y no estar al minuto en todos los medios de comunicación y las redes sociales, porque eso demuestra que es más importante el show que se instala atrás de la detención que el sentido mismo de la detención", planteó la líder del GEN.

Finalmente, se refirió a la situación de la líder de Unidad Ciudadana y afirmó que "es lamentable que el Senado se haya convertido en una guarida para delincuentes". "Habría que analizar la situación de Cristina antes de que asuma", concluyó.