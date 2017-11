Estudiantes marcharon en contra de la resolución ministerial

HUMAHUACA. La resolución del Ministerio de Educación que dispone en su artículo quinto el cese de inscripciones de estudiantes a los primeros años de los “profesorados de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Física, Educación Secundaria en Ciencias de la Administración, en ciencia Política y en Economía en los institutos de gestión estatal y privada de la provincia a partir del inicio del término lectivo 2018” despertó el malestar en los estudiantes humahuaqueños y de localidades aledañas que cursan esas carreras en esta localidad.

Alex Frites presidente del Centro de Estudiantes del IES Nº 2 de las sedes de Tumbaya, Tilcara y Humahuaca explicó que con la resolución emitida por la ministra de Educación, Isolda Calsina, en el caso de Humahuaca se cerrarían tres profesorados el de nivel Primario, Inicial y Economía y “esto afectaría no solo a los estudiantes sino a toda la comunidad ya que se cierran estas tres oportunidades y no se nos ofrecen otras alternativas”. Además planteó de que en caso de cumplirse con esta resolución “aquellos alumnos que cursarán segundo año no podrán recursar materias y si no aprueban sus materias hasta determinada fecha, perderán la carrera”.

Frites además agregó que esta resolución es un “apriete hacia el estudiantado desde el ministerio para cursar las materias” y que “se están cerrando los tres profesorados, en especial a este IES que se quedaría solo con dos carreras el profesorado de Inglés y la Tecnicatura en Hotelería”. Finalmente, el presidente del centro de estudiantes del IES Nº 2 consideró una falta de respeto del ministerio “cerrar tres carreras sin consultarnos”.

Los estudiantes además firmaron un petitorio dirigido a la ministra de Educación en el que solicitan “rever la decisión tomada y proponer una alternativa a la problemática que su gestión plantea”. Además, en el documento se exige que “se abran nuevas ofertas académicas en el Instituto de Educación Superior Nº 2” como se había prometido tiempo atrás y que se analicen las propuestas académicas presentadas por este Instituto en los años 2015 y 2016.

Según expresaron, los estudiantes continuarán organizando estas protestas pacíficas reclamando que se revea la resolución ministerial y se escuchen sus demandas.