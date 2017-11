"Que los dirigentes de mi partido dejen de hacerse los pelotudos", dijo Aníbal Fernández

El exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuestionó hoy a la cúpula del PJ por "dejar solos" a los exfuncionarios detenidos por presuntos hechos de corrupción y les pidió que "se dejen de hacer los pelotudos" y "pongan la cara".

"No estoy buscando impunidad. Lo que estoy buscando es que los dirigentes de mi partido dejen de hacerse los pelotudos y pongan la cara de una vez por todas por los que realmente laburaron y se rompieron el lomo y defendieron a capa y espada lo que les correspondía. A mí fue el primero al que dejaron solo y me la tuve que bancar solito", sostuvo el referente kirchnerista.

En diálogo con Radio Con Vos, el exsenador nacional lamentó que el PJ "está ausente" y se quejó de que "están todos los tarados y miran para el costado y nadie le pone la banca a los compañeros".

E insistió: "Yo no busco impunidad. Cuando hay una causa, que investiguen y, si hay conductas reprochables, que condenen".

En referencia a la situación del diputado nacional Julio De Vido, Aníbal Fernández se quejó de la decisión de la bancada del Frente para la Victoria-PJ de no bajar al recinto para expresar su postura ante el pedido de desafuero, que luego fue aprobado y que terminó en la detención del exministro de Planificación Federal.

"A los compañeros no se los deja solos. ¿Por qué no bajaron a fundamentar la defensa del compañero cuando se votó el desafuero, aunque no tuvieran el número? Me dicen que fue (el líder de La Cámpora) Máximo (Kirchner) el que dijo que no había que bajar. Yo no lo creo, pero si fuera así, no tiene una sola gota de la sangre del padre (Néstor Kirchner)", manifestó.

Visiblemente molesto con las actuales autoridades del Consejo Nacional del PJ, que preside el sanjuanino José Luis Gioja, el excandidato a gobernador bonaerense reiteró: "No pone la jeta nadie. ¿Quién carajos son? ¿Qué están haciendo? ¿Se miran el ombligo? Por qué no se dejan de joder de una vez por todas y ponen la cara para defender a los compañeros, como se hizo toda la vida y después, si el tipo tiene la culpa, aguantatela".

Consultado sobre por qué nunca defendió públicamente al exvicepresidente Amado Boudou, el quilmeño justificó: "Nunca coincidí en las formas en las que trabajaba, pero tengo una excelente relación con él".

Respecto a los expedientes judiciales que involucran a distintos exfuncionarios del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el exministro coordinador pidió que se "investiguen con la objetividad, seriedad y el respeto que tiene que tener la Justicia de los argentinos".

"Es el Gobierno el que decide quiénes van preso y quiénes no, y al decir esto debo estar en alguna lista", añadió.

Finalmente, consideró que "todas las causas" que enfrenta la exjefa de Estado "son un mamarracho" y la definió como "el cuadro político más importante" dentro del peronismo.